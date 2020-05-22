今泉健一郎離開小島工作室加入騰訊　傳聞又關KONAMI事?

中國騰訊近年積極收購遊戲公司，招攬世界各地人材，吸納不少知名製作人。今次就輪到大家都很熟悉的小島秀夫Kojima Production內，其中一名重要人物今泉健一郎。

根據外媒VGC報導，2015年跟《Metal Gear Solid》系列藝術總監新川洋司一同離開Konami，追隨小島秀夫開辦Kojima Production的開國元老：遊戲製作人今泉健一郎，已於2019年底離開小島製作室。最近今泉正式加入騰訊歐洲，終結他長達20年在小島團隊的工作。今泉健一郎於2001年已經參與Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty的製作。及後更是MGS 4、MGS 5 Phantom Pain及MGS Rising的製作人之一，資歷深厚。

今泉健一郎（左）與小島的相片（今泉健一郎twitter）

今泉健一郎同樣是Kojima Production獨立後作品《Death Stranding》的製作人之一，不過在《Death Stranding》的World Tour宣傳活動上，今泉健一郎已沒對外露面。有消息指今泉健一郎離職是因為他與團隊方針有意見分歧。在數月前曾經有Reddit消息指，小島想製作回恐怖遊戲，重新與KONAMI洽談《Silent Hill》的事情。而今泉健一郎因反對與KONAMI合作便出現意見分歧。但Reddit的流言可信性成疑，也沒有其他來源證明。

今泉健一郎也曾在知名搞笑藝人Conan參觀小島製作室的節目中出現，忍不住笑（節片約5:28）