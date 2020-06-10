PS5公布在即Xbox先打預防針　不重視XSX賣機數而有其他策略

PS5 公布在即，機迷都想看看今次主機大戰 PS5 VS XBOX SERIES X（簡稱XSX）會怎樣競爭，鹿死誰手。但 XBOX 那邊卻先傳來未開打先做防禦的消息：

最近外國媒體BBC就訪問了 Xbox 主管 Phil Spencer 講新主機的事情，提及到新主機定價方面，Phil 表示「價格很重要，但我們的策略是為玩家設想，不是主機，如果家庭覺得這一年未是時候買新的 Xbox 主機，That’s OK」。之後Phil亦說出重點「我們的策略不是今年要賣幾多部新主機，而是將重點放在推廣月費制的Xbox Game Pass，令玩家可以建立他們的遊戲庫。」「XSX 的向下兼容能令玩家玩到上千款的遊戲，而 Smart Delivery 亦令遊戲可以帶到新平台」他補充說。

XBOX SERIES X 新主機 （Microsoft）

之後記者問到，如果用「首週銷量」、「首月銷量」來量度新主機的推出，是否仍是一個好的指標？Phil 也保守的說對比起設備的指標，很多主機持有者更著重互動的指標。例如一款遊戲的玩家隔多久會再玩、多少人仍在玩、會玩哪些不同的遊戲等。他表示 Xbox Game Pass 的玩家比一般玩家玩多40%的遊戲，他們找到了遊戲的多樣性。「遊戲的周期與其他載體是有點不同，它們是耐玩的，隨著時間流逝亦可以重玩，並不是只看今日的數字。」看來 Phil 已把目光放在 Xbox Game Pass 的長線發展。

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公平點說，XBOX SERIES X 就算市場預計價格比 PS5 便宜（執筆時未知兩機價格），但也很大機會銷量上比較輸蝕。因為 XSX 打破了以往家用機平台獨佔遊戲的玩法，現階段公布的 XSX 遊戲是 XBOX ONE 及 WINDOWS 10 相容，沒有一款遊戲是一定要買 XSX 才玩到。此決定令 XBOX SERIES X 成為了一個「想有更佳遊戲表現」的一個平台選擇。加上 Xbox Game Pass 任玩的遊戲庫，Phil Spencer這種嶄新的策略會否成功，看來要等時間驗證，以及未來會否有新招數「穩守突擊」了。

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來源：BBC NEWS