百倍差價滑鼠差在哪？從傳感器到人體工學　這3個性能差距最關鍵

作為使用電腦不可或缺的外設，滑鼠這個小小的工具可以說人手一個，不過琳琅滿目的滑鼠也會讓我們選擇困難：4.9元（人民幣，下同）包郵的滑鼠和499元的滑鼠有什麼差異，真的會有那麼多用戶買單嗎？



傳感器：能用就行vs精準追蹤

4.9元滑鼠採用的當然是入門級光學傳感器，典型參數為1000DPI、125Hz回報率。這類傳感器，只能在普通辦公場景下能完成基礎點擊任務，你要是想用它玩遊戲，那麼丟幀和延遲就是家常便飯了。

499元滑鼠搭載的是旗艦級傳感器，以羅技GPW4代為例，其HERO 2傳感器支持32000DPI、500IPS追蹤速度和8K回報率。在《APEX英雄》的實戰測試中，該滑鼠能精準捕捉0.01毫米級的微操，配合40G加速度，實現從慢速瞄準到快速轉身的無縫銜接。

微動開關：300萬次vs1億次

既然要4.9元包郵，那麼採用1毛錢的微動開關也是順理成章，當然這樣的微動也不能有太高的期望，使用壽命300萬次，使用半年之後出現雙擊誤觸的概率也會增加。

499元滑鼠就用上了更加高級的微動方案，除了歐姆龍等大廠的微動之外，還會有專門定製的微動，或是用上光微動，不僅使用壽命可以提升至1億次以上，而且使用時的反饋更加清脆易用。

人體工學：通用設計vs私人訂製

廉價滑鼠採用公用模具，而且配重的分配也不合理，滑鼠重心偏移，或者重量太重，長時間使用體驗不佳，有的滑鼠為了外觀炫酷，但是一些稜角設計在使用的時候非常硌手。

高端滑鼠則提供精細化人體工學設計，可以更好地貼合用戶手型，部分滑鼠還提供了可以更改外形，可以調節重量等等設置，輕量化的設計在使用的時候也更加跟手。

其他方面咱們就不再列舉了，反正這個價格一個天上一個地下，體驗的差異肯定也是巨大的。我們經常調侃說「一分價錢一分貨，十分價錢兩分貨」，用在滑鼠這裏也是一樣的。

對於大多數用戶來說，我既不推薦你買4.9元的滑鼠，也不推薦入手499元的滑鼠，因為百元以內的滑鼠就能滿足絕大多數場景下的使用需求了，省下的錢加根內存或加塊SSD不香嗎？

