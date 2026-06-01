日本直擊PS總部實測FlexStrike搖桿／Pulse喇叭：完美零延遲降噪

直擊日本PlayStation總部，上手實試FlexStrike搖桿及Pulse喇叭｜追求極致電競體驗是不少機迷的夢想，同樣身為機迷的記者早前飛抵東京，實測兩款PlayStation備受矚目的新裝備：PlayStation首款無線格鬥搖桿FlexStrike與Pulse Elevate桌上無線喇叭。前者主打PlayStation Link零延遲精準操作，後者以沉浸式音效及降噪收音作招徠，即看日本實試後感。



記者5月中時於日本東京品川SIE總部實試FlexStrike搖桿／Pulse喇叭

PlayStation自家設計的FlexStrike搖桿，手感及反應都比想像中出色

FlexStrike搖桿實測反應夠快

許多電競玩家對無線裝置的訊號延遲問題存有疑慮，今次現場以即將推出的格鬥大作《MARVEL TOKON Fighting Souls 漫威鬥魂漫威鬥魂》實測，結果令人喜出望外。FlexStrike搭載以PlayStation Link超低延遲無線技術，控制角色的反應極度精準，即使全程以無線方式連結PS5，過程中幾乎感受不到任何操作延遲，訊號傳輸穩定度極高。對於講求瞬間反應的專業格鬥玩家而言，可以在網絡對戰中保持優勢，徹底打破無線搖桿反應遲鈍的刻板印象。

FlexStrike搖桿於人體工學方面下過苦功，右方按鈕區域相對左邊操控桿呈微微向上傾斜的角度，讓右腕能維持自然舒適姿勢。

機身材質與搖桿續航表現出色

專業裝備除了講求內在性能，外在造工同樣重要。FlexStrike的機身外殼採用高質感的啞光磨砂處理，能有效防止指紋及汗水殘留，即使激戰數小時，表面依然保持乾爽。重量方面經過精心調校，放在桌上遊玩時具有足夠的下壓穩定感，不會因激烈操作而輕易滑動。官方指滿電狀態可連續作戰長達30小時，亦支援USB-C快速充電，解決了無線設備頻繁充電的煩惱。

在機底可以隨時更換搖杆的擋板，選擇合適的控杆模式。

格鬥搖桿按鈕手感與設計充滿驚喜

按鈕觸感是影響表現的重要元素，FlexStrike配備高品質數位操作桿及機械式開關按鈕，按壓行程不算太長，用家只需輕觸便能迅速作出動作反應。這設計提升了指令輸入速度，內建充電電池讓長時間遊玩也不覺疲勞。廠方在人體工學方面下過苦功，右方按鈕區域相對左邊操控桿呈微微向上傾斜的角度，讓右腕能維持自然舒適姿勢。機身底部配備優秀防滑物料，隨機更附送專屬背帶手提箱，方便玩家攜帶外出參賽。

按鈕的鍵程很短，輕輕一按便可以使出不同攻擊。

搖桿支援電腦與自訂操作模式

高度自訂功能是此搖桿另一重點，玩家可隨時轉換操控桿模式，免工具即可更換並直接收納方形、圓形或八角形擋板，亦設有專屬鎖定配置按鈕，防止在對戰期間發生意外輸入。連線支援方面，它能以USB-C有線或無線連接PlayStation 5主機及電腦平台。系統容許單一PS Link適配器同時連接兩支搖桿，更支援同時連接DualSense手掣作為輔助操作選單之用，讓裝備用途不局限於格鬥遊戲。

跟FlexStrike搖杆還有一個硬殼背包，方便攜帶。

Pulse Elevate 桌面喇叭實測

Pulse Elevate喇叭實試：音效定位夠準

接下來轉向桌面音效設備Pulse Elevate桌上型遊戲無線喇叭，它同樣支援PlayStation Link生態圈。內部採用了專業級別的平面振膜單體技術，利用高端音響技術能呈現極其豐富的聲音細節與超低失真率，加上配合3D音效技術，記者在現場以《羊蹄山戰鬼》測試時，廣闊開放世界中風聲及動物叫聲都能實現近乎100%準確定位。無論是深沉的低頻震撼爆炸聲，還是高頻的細微腳步聲與刀劍交鋒聲，都能夠精準且立體地還原。

喇叭機身設計與雙重連線

在硬體操作上，機身頂部設有直覺化的實體控制面板，包含獨立音量旋鈕與一鍵靜音按鍵，讓玩家在激烈的戰鬥中無需跳出遊戲畫面，即可迅速調整音訊設定。產品提供黑白兩款選擇並附設無線充電座，同時具備平放或稍微向上斜向兩種擺設角度以配合不同桌面。除了超低延遲連線外，它更同時支援藍牙連接。玩家可以在連接主機打機的同時連接手機，當有來電時無需暫停遊戲便能直接通話，更可透過主機系統進入專屬等化器進行細緻微調。

可以作平放或傾斜角度擺放

桌上無線喇叭實戰降噪夠實用

多人連線遊戲依賴團隊即時溝通，這款桌上喇叭最特別之處在於卓越的語音收音技術。當用家遊玩第一人稱射擊或線上對戰遊戲時，透過單一適配器同步處理搖桿與喇叭訊號，喇叭不僅能清晰收錄語音，更內建了由人工智能強化的降噪功能。系統運作時會同時將用家周圍的雜音過濾，令對方只能聽到純粹的對話聲。實測時於播放大音量音樂環境下對話，過濾雜音效果依然出眾，確保用家與隊友保持清晰戰術交流。

連無線充電座

所有功能都可以在機面實體按鈕設定

還有白色選擇