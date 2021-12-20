蜘蛛俠：不戰無歸｜MCU 版本蜘蛛俠第三部曲《蜘蛛俠：不戰無歸（Spider-Man: No Way Home）》在上星期就正式上映。

由於在上映前就有「傳聞」指今集蜘蛛俠電影除了有 MCU 版本的蜘蛛俠之外，過去的兩代電影蜘蛛俠都會現身，有網民就在網上開帖討論幾位蜘蛛俠的戰鬥能力。



自 Tom Holland 飾演的 MCU 版本蜘蛛俠在 2018 年登場，Fans 就常將他與另外兩位電影蜘蛛俠作比較，而今年的《不戰無歸》更是將這個題目的熱度推至沸點

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(*****留意以下內容涉及《蜘蛛俠：不戰無歸（Spider-Man: No Way Home）》的嚴重劇透，未入場觀影人士請自行斟酌閱讀*****) 重要說話要講3次...

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連登仔開 Post 熱議：三代電影蜘蛛俠誰最強？

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在《蜘蛛俠：不戰無歸》正式上演後，由於今次的電影內真的一如傳聞所指有「三代同堂」的情節，故在上映後不久，就有人在連登討論區 以《三代Spider-Man實力比較》為題開 Post 討論三代蜘蛛俠各自的戰力，在討論當中不單比較了各代蜘蛛俠的身體能力，亦有人將其性格以及經歷納入考慮，記者將各人意見加上電影及漫畫資料，分析整理如下👇👇👇

2002 年《Spider-Man》第一代、Tobey Mcguire 版本

Tobey Mcguire 在出演 Peter Parker 時的演技被受爭議，不過《Spider-Man》三部曲仍然被視為現代超級英雄電影標誌性的作品，而此版本的蜘蛛俠因為要遷就電影改篇，設定上更加入了其他兩個蜘蛛俠又羨又妒的「超能力」

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2012 年《The Amazing Spider-Man》第二代、Andrew Garfield 版本

戲內 Uncle Ben、Gwen Stacy 先後在自己懷中死去，戲外系列又因口碑不濟而被迫腰斬，Andrew Garfield 版本的蜘蛛俠都可謂三代當中最悲情的一個

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2018 年 MCU 第三代、Tom Holland 版本

雖說 Tom Holland 版本的蜘蛛俠一直都靠 Ironman、Dr.Strange 等大角援助才得以在多次 MCU 大事件中生存下來，但在設定上他是三代蜘蛛俠當中最年輕的，故作風幼稚、行徑天真似乎也是可以原諒的吧？

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同場加映：蜘蛛俠不戰無歸劇透｜不能錯過的25個彩蛋、致敬三代蜘蛛俠電影



作為 2021 年的壓軸之作，Marvel 絲毫沒有令 Fans 們失望，全片兩個多小時除了主線劇情之外都塞滿了各樣的驚喜以及為 Fans 準備的彩蛋。👉👉👉《香港01》科技玩物記者就為大家點出 25 個你可能沒有注意到的《不戰無歸》對過往作品的致敬位以及細節！

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日前，於香港連登討論區上就有人以《三代蜘蛛俠中，咁多位蛛女郎邊個最好J？》為題開帖進行討論，隨著討論開展，除了飾演 Mary Jane、Gwen Stacy等蜘蛛俠女友的幾位女主角之外，一眾配角都被擺上枱面一併討論，全文在此👉編輯就整理了資料以及按電影時序為大家盤點三代蜘蛛俠電影當中最吸引的 10 位女角。