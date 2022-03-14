GhostWire: Tokyo遊戲簡評 PS5｜今個3月相信機迷們仍然是主力在玩《艾爾登法環》Elden Ring，而確實法環的內容量對大部份玩家來說支撐一兩個月都不是問題；但3月也有不少好遊戲會陸續推出，如3月25日就會有「生化危機之父」三上真司開發的《GhostWire: Tokyo》鬼線：東京推出，香港01科技玩物頻道受邀請優先暢玩遊戲，以下為遊戲簡評。



引導式第一身視角開放世界 遊戲性劇情均不俗

或者不少玩家都不清楚《GhostWire: Tokyo》鬼線：東京實際是玩什麼，其實可以理解為「日式民族靈異版」兼「第一身視角」的《地平線》：它是個引導性十分強的開放世界遊戲，遊戲有完整的主線劇情任務，同時也有整個涉谷的地圖讓你探索。

故事背景簡單講就是有一班壞人想利用人類的靈魂和主角的妹妹來進行某種儀式，因而在涉谷佈下結界令涉谷內的人全部變成失去肉體的靈魂；而主角和伙伴KK當然就要阻止那些壞人和救回妹妹；詳細就不講太多留給玩家自己發掘。

曉人和KK的互動是本作一大賣點

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在遊戲中KK也是靈體，他依附在曉人身上，令曉人可以使用「織靈術」，亦是遊戲中的核心戰鬥機制。織靈術有風、火、水三個屬性，各有不同特質、蓄力後攻擊形態也會變化；當然操作上其實就是不同種類的槍械就是了。用織靈術對敵人造成一定傷害可令其核心暴露，然後就可按L2進行處決；如果能一次將多個敵人的核心暴露出來，可一次過對所有敵人進行處決，頗為爽快。

處決敵人的指印很有特色

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現在推出的開放世界遊戲大概難免被拿來和《艾爾登法環》比較，不過《GhostWire: Tokyo》和艾爾登法環的路線不同，艾爾登法環是類荒野之息的大世界地圖裡面遍布各種小地下城的設計，而《GhostWire: Tokyo》則是接近《地平線》或《Fallout 4》般是以任務為基礎的引導性開放世界。

之所以會說它像地平線是因為遊戲裡你的伙伴KK會像亞蘿依一樣一直用語音提示你下一步要做什麼，各種支線任務也都有引導（如經典的追蹤痕跡等）輔助玩家完成。個人頗為喜歡KK和主角曉人的互動，是日本人十分擅長的大叔+青年組合，頗有日劇味；加上KK的配音員井上和彥的聲音和語調都很好聽，引導起來相對較舒服。

看到這地圖，有玩開Ubisoft遊戲的玩家大概都知遊戲是怎麼進行了吧

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風格強烈有特色

GhostWire: Tokyo最令人印象深刻的地方是它強烈的風格：揉合了日本民俗、都市傳說和靈異故事（裂口女、花子等）、陰陽道術以及現代文明，是一個從來沒有過的美術風格，個人也覺得設計方面做得十分出色；主角使用織靈術時擺出的各種結印及手指動作也很有趣。

將靈魂傳送裝置裝在電話亭內、用「拍卡」方式將靈魂送走，想出來的人真是天才

個人覺得最過癮的地方是遊戲裡角色的衣著，主角是恤衫牛仔褲斜孭袋，反派則穿很有跑酷感的風褸運動褲運動鞋，造型非常「貼地」；可能近年習慣了遊戲角色的衣著設計通常都較花俏或富幻想風格，這麼平實的裝束反而讓人覺得十分新鮮。

敵人的造型也同樣風格獨特，像是無頭的水手服女高中生...

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唯一缺點畫質未夠好

雖然比起遊戲最初公布時已有不少改進，但始終《GhostWire: Tokyo》最大缺點是畫面質素，以次世代標準而言是稍為遜色；尤其是3D材質方面，有種廉價的感覺（有些讓人想起絕體絕命都市4...）。

也看得出開發團隊在其他地方下了不少工夫來補足畫質問題，例如所有場景都有大量小物件使場地看起來更有都市感、用上許多獨特、具衝擊力和象徵性的設計（如許多敵人都會拿著雨傘）來吸引玩家眼球，以及會在在劇情進行期間運用各種恐怖、懸疑遊戲會用到的畫面表現效果等。

畫面總令人想起絕體絕命都市4

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值得一讚的地方是進行主線劇情任務時，演出效果相當有逼力，而且許多視覺效果都很有心機，像是在牆上「爬行」著前進的黑色水滴、突然堆疊起來的椅子、開門時突然畫面雜訊等，營造出緊張中有少許驚慄的氣氛（記者自問細膽，平時都不敢玩恐怖遊戲和看恐怖片，但也不會被GhostWire: Tokyo嚇到）。

在進行主線劇情和任務時，有逼力的演出再加上忙於應付敵人，視覺上沒什麼問題；但到在涉谷街頭探索、解支線任務和收集時，畫面質素就難免令人有些在意了。

簡單總結：別和艾爾登法環比較

記者個人看法2022年的年度遊戲肯定非《艾爾登法環》莫屬，目前看來有機會挑戰的只有（如果真能在今年推出的）《戰神：諸神黃昏》，因此就別什麼都拿艾爾登法環來比，不然其他遊戲都不用玩了。GhostWire: Tokyo作為一款主機開放世界遊戲，遊戲性、玩法和風格均算不俗，除了畫面質素比《地平線》、《Far Cry 6》等大製作較難相比外，整體上是一款不錯的作品。如果覺得它的主題風格、靈異陰陽術等內容對你胃口的話，那會是十分值得一玩的作品。



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