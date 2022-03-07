艾爾登法環 Elden Ring 攻略｜魔女菈妮支線流程攻略｜教你拎超型暗月大劍、隱藏結局條件之一 PS5 / Xbox｜《Elden Ring》艾爾登法環已經正式推出，《香港01》科技玩物頻道有艾爾登法環攻略，以下為遊戲中魔女拉𦲁的支線任務攻略 拎超型暗月大劍。



娶魔女做老婆 仲有超型「月光劍」暗月大劍拎

NPC支線任務向來是魂系遊戲的醍醐味之一，《艾爾登法環》同樣有豐富的NPC支線任務，看劇情之餘還可獲得武器、防具、法術等，而部份支線任務更會影響玩家在遊戲最後可以選擇的結局（以及成就）。其中一個會影響結局的就是「魔女菈妮」的支線任務，完成整個任務後除了能娶她回來做老婆之外，更可獲得超有型的「暗月大劍」（月光劍）。

月光劍，沒有最型只有更型

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魔女菈妮的支線相當長，而且需要攻略一些中後期的地圖 / Boss才能完成，開始解之前最好有些心理準備。

即睇艾爾登法環Elden Ring魔女菈妮支線攻略 拎超型暗月大劍：

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魔女菈妮支線攻略簡易流程版（詳細解說請看上面圖輯）

1. 通關卡利亞城寨

2. 三姊妹塔中的菈妮魔法師塔，和菈妮對話觸發任務

3. 蓋利德紅獅子城擊倒碎星將軍拉塔恩

4. 寧姆格福東南 海德要塞西邊賜福 從隕石坑進入永恆之城 諾克隆恩

5. 從諾克隆恩處得到關鍵道具「獵殺指頭刀」

6. 菈妮魔法師塔，將獵殺指頭刀交給菈妮

7. 三姊妹塔中的蕾娜魔法師塔，塔頂傳送去安瑟爾河主流

8. 拾取嬌小菈妮，在安瑟爾河主流賜福和她對話三次以上

9. 打通永恆之城 諾克史黛拉，擊倒盡頭的災厄之影，獲得被遺棄的王室鎖匙

10. 大書庫（打滿月女王的位置）用鎖匙打開房裡的寶箱，得到關鍵道具「暗月戒指」

11. 回去打災厄之影的位置，繼續前進、通過腐敗湖和大迴廊

12. 在大迴廊盡頭進入石棺，傳送去打Boss黑暗棄子 艾絲緹

13. 打倒黑暗棄子 艾絲緹後前進到達月光祭壇

14. 在月光祭壇裡瑪努斯‧瑟利斯大教堂」賜福右邊的洞跳下去，和菈妮對話，獲得暗月之劍

15. 菈妮魔法師塔會多出菈妮的房間賜福，在賜福和她對話。



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完成這條支線之後，在打倒遊戲的最終Boss後、選擇結局時，在沒有癲火的狀態下和菈妮的藍色召喚標記互動，就可達成菈妮的結局「星星時代」。

至於解這支線的另一主要目的「暗月大劍」是具有魔力屬性的大劍，面板數值相當高，記者的人物70智力、武器+9之下，面板攻擊力有710，是數一數二的級數。

「暗月大劍」是具有魔力屬性的大劍，面板數值相當高。

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專用戰技「月光劍」會為武器上Buff，暫時提升武器的攻擊力（附型超有型RGB流光特效），同時Buff持續期間可按R2使出月光波攻擊。雖然上Buff需要FP但上完Buff後的光波攻擊是不需要消耗FP，可以一直爽劈光波到沒精力 / Buff完結為止。

硬要比較的話，暗月大劍武器強度固然不及名刀月隱、夜與火之劍、出血打刀等最強武器；但亦已有相當強度絕對不弱，點智力的玩家都可以使用，不用擔心強度問題。而且最重要是有型！

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強係一時、型係一世

最後提提說娶老婆可不是在開玩笑，首先在暗月戒指的描述中；另外在暗月大劍的描述中也有寫到暗月大劍是卡利亞女王贈與伴侶的配劍，從菈妮手上獲得暗月大劍的玩家已是被菈妮認可的另一半了。

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