MHRise Sunbreak最新直播｜新魔物新據點新地圖 發售日期公開

MHRise Sunbreak直播 新魔物、新據點、發售日公開｜Monster Hunter魔物獵人是人氣甚高的遊戲系列，去年推出的系列正傳新作《Monster Hunter Rise》雖然有新加入的翔蟲系統和更快的戰鬥節奏，但始終內容量不足和後續更新的無力（無限貼圖...）兩點受到不少玩家批評。無論如何，MHR的G位更新《Sunbreak》剛剛（3月15日）發布了最新直播影片，介紹了Sunbreak的新魔物、新據點等資訊，以及最重要的發售日。



「王域三侯」剛纏獸、冰狼龍、爵銀龍公開

今次直播內容長度約20分鐘，最主要是公布了幾款新魔物，包括有全新魔物「剛纏獸」、「冰狼龍」、以及封面魔物古龍「爵銀龍」。這幾隻魔物被稱為「王域三侯」，是威脅到遠方王國的強大魔物，於是王國派出來王國騎士「菲歐莉尼」尋找高人相助，而出手幫忙的就是神火村獵人了。

甲殼版轟龍（不對）

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影片中也介紹了新的據點「艾爾卡多」，是一個甚有Monster Hunter World風格的貿易海港。而因為今次故事雖然以王國為背景，但和World的獵人公會頗為相似，所以大家熟悉的司令官（提督）、受付娘、研究員等都有粉墨登場（當然都是新角色）。影片亦略略提到了新地圖「城塞高地」及新的環境生物。最後壓軸公布是電龍正式回歸，作為Monster Hunter X的封面四天王之一電龍的人氣亦是不俗，加上又沒有在World中登場，算算也差不多是時候了。

Razor龍（不對）

更多MHRise Sunbreak直播圖片：

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至於除了新魔物之外獵人們取關心的新動作、新蟲技等則未有介紹，唯一是見到雙劍出了一招「電光毒龍鑽」般的新技。不過離遊戲推出尚有幾個月時間，Capcom會在這方面擠一擠牙膏也是合情合理；相信在接下來的直播中就有機會看到了。

當然最重要的是公開了遊戲正式發日，Monster Hunter Rise Sunbreak將於6月30日正式推出，預購將於3月16日開始；到時亦會有本體+DLC的同綑版發售。如果還未開始玩Rise、但到6月時預定會玩Sunbreak的話，現在起MHRise的本體會特價發售，可考慮先買本體打好進度迎接Sunbreak。

官方直播影片：

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