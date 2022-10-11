平民版 iPad 10月尾上架失去了兩個裝置｜Amazon證實了這個消息
iPhone 14 上月推出後，AirPods、Apple Watch 都有新品；據彭博Bloomberg記者Mark Gurman爆料，定價最親民的 iPad 10將於10月面世，更可能不舉行發布會，直接上架發售，日本Amazon已經有配件商意外搶先上架了新iPad的配件，率先流出新機設定，足以證明消息可靠。
兩款新iPad 開發中／iPad 10 月尾上架？
根據外媒MacRumors爆料，Apple 已在開發新款iPad Air （第6代） 及iPad （第10代），但由於Air 5 為21年3月發售，相信iPad Air 6 要等2023年才會面世。而iPad 10將分為WiFi及WiFi+5G版本，使用A14晶片，與iPhone 12代同級，它是一片5nm製程，6核心CPU、4核心GPU的晶片，比上代iPad 的A13 晶片性能提升16.6%，GPU部分性能提升8.3%，傳聞其定價約為300美元，產品不會舉行網上發布會，直接會在10月尾上架發售。
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失去了Home掣和Lightning插頭
可留意新iPad使用了直角金屬邊位，左右兩邊機身都有喇叭口，跟足iPad mini、iPad Pro設計。從Amazon流出配件圖可見，它的相機與iPad Air 相似，而屏幕真的取消了Touch ID／Home掣。
日本Amazon 配件商劇透｜證實了這個消息
入門級 iPad 設計多年沒變化，今次終於來一場大革新！另外，日本Amazon已經有配件商意外搶先上架了新iPad的配件，足以證明消息可靠；新機金屬直角邊框設計類似iPad mini，改用全屏10.5吋屏幕，尺寸為248.62mm×179.50mm×6.98mm，機身面積與iPad Pro 11吋差不多；它不再有Touch ID / Home 掣，Touch ID 則整合於頂部Power按鈕，連按兩次則一邊認證指紋解鎖，並同時打開Apple Pay付款，非常直接設計。最後，iPad 第10代亦會轉用 USB-Type C 駁口，從此Apple全線平板電腦都告別Lightning。
年尾多款新品跟M2晶片有關
Bloomberg記者Mark Gurman還表示，Apple手頭多款開發中新商品都與蘋果自家開發M2晶片有關，包括11吋、12.9吋M2晶片iPad Pro，以及14吋、16吋M2 MacBook Pro， 以及首次使用M2 系列晶片的 Mac mini 主機！另外還有A14晶片（與iPhone 12 同級）、 4GB 記憶體新版Apple TV。
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常見問題
2022年 9月 Apple發佈會，推出了甚麼新產品？包括iPhone 14、iPhone 14 Pro／14 Pro Max，而平民版大芒iPhone 14 Plus近日亦已上市；此外還有AirPods Pro 2以及Apple Watch 8、Apple Watch Ultra、Apple Watch SE，想知更多細節可以點擊以下……