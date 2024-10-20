哽親丨吃東西噎到怎麼辦？3步驟自救、出現2症狀應直接就醫急症室
撰文：健康2.0
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人難免都會有吃東西噎到的經歷，無論是魚骨頭卡到喉嚨，還是不小心把奇怪的東西吞進嘴巴裡，總之各種狀況都有。
醫師指出，若吃東西不小心噎到時，有3步驟可以自救，當然如果真的很不舒服，還是要先掛急診最好。
吃東西噎到怎麼辦？快用3步驟自救（按圖看清👇👇👇）
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台灣輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳指出，當你吃東西不小心噎到時，快採用3步驟來急救：
第1步：評估情況
當食物或異物卡在喉嚨時，首先要評估情況。如果還可以呼吸、咳嗽或說話，這表明氣道未完全阻塞，應儘快採取自救措施。如果已經沒辦法好好呼吸或發聲，建議直接來醫院掛急診。
第2步：咳嗽
如果異物卡在喉嚨，且還能呼吸或咳嗽，建議儘量用力咳嗽。咳嗽是身體自我保護的一種自然反應，可以幫助將異物排出體外，可持續用力咳嗽，直到異物排出或呼吸順暢為止。
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第3步：使用「哈姆立克急救法」
當異物完全阻塞氣道時，需要使用哈姆立克急救法（Heimlich maneuver）來自救。首先將一隻手握成拳頭，然後把拳頭放在肚臍上方，胸骨下方的位置。接著用另一隻手緊握拳頭，用力向內上方擠壓拳頭，模仿字母「J」的形狀。重複這個動作，直到異物排出或能夠呼吸。
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