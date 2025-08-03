老人跌倒｜用雨傘當拐杖跌倒風險大增？醫生提醒3大隱藏危機

隨著社會邁入高齡化，銀髮族的健康議題日益受到重視。專家指出，許多長輩為了維持尊嚴，不願使用拐杖而改用雨傘代替，然而這樣的做法反而存在更多危險。



尖頭雨傘存在三大危險區

台灣大林慈濟醫院老年醫學科主任張舜欽表示，常見的尖頭雨傘不適合拿來當作拐杖，危機如下：

1. 在崎嶇不平的路面上非常容易滑倒。

2. 尖端容易卡住花盆等障礙物，導致使用者重心不穩而跌倒。

3. 雨傘的高度通常太矮，使用時易造成駝背、重心前傾等問題，增加跌倒風險。



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防滑雨傘能當拐杖嗎？醫生：仍有隱憂

針對市面上的防滑雨傘，張舜欽認為雖然防滑效果優於尖頭雨傘，但高度問題仍然存在。每個人的身高不同，過矮的雨傘會使重心難以穩固，轉換重心時更容易失衡。

拐杖要如何挑？正確拐杖高度

張舜欽強調，與自行購買的雨傘不同，合格的拐杖需通過嚴格標準。正確的拐杖高度應在使用者站立時，拿拐杖的手與身體呈現20至30度的弧度，手掌與第五指骨外側相距15公分。簡易判斷方式是將拐杖調整至手腕自然垂下的皺摺高度。

正確的拐杖高度應在使用者站立時，拿拐杖的手與身體呈現20至30度的弧度，手掌與第五指骨外側相距15公分。（YouTube@健康2.0影片截圖）

夜尿問題困擾長輩

除了行動輔佐用品的選擇，夜間如廁的安全性也是銀髮族面臨的一大挑戰。台灣雙和醫院神經外科主任劉恆維指出，隨著天氣轉涼，許多長輩的夜尿次數增加，獨自如廁發生意外的案例頻傳。

劉恆維解釋，男性夜尿的主因多為前列腺肥大，導致尿液殘留而需多次如廁；女性則常因尿道下墜或骨盆肌肉無力，同樣造成尿不乾淨的問題。嚴重時甚至可能出現子宮脫垂的情形。

夜尿頻繁如何改善與治療？（按圖了解👇👇👇）

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簡易運動強化骨盆肌群

為了改善夜尿狀況，劉恆維建議長輩可進行簡易且安全的運動，增強骨盆腔底部肌肉的力量。他推薦兩種在家就能進行的動作：扶牆深蹲和提臀運動。

（1）扶牆深蹲

深蹲是鍛鍊下肢肌力的好方法，但長輩進行時須格外注意安全。劉恆維建議可找一面牆或扶手，雙腳打開與肩同寬，髖部自然往後，再下沉身體直到手臂伸直，維持上半身挺直，停留片刻後再起身。

深蹲是鍛鍊下肢肌力的好方法，但長輩進行時須格外注意安全。（YouTube@健康2.0影片截圖）

（2）提臀運動

提臀運動可躺在床上進行，將臀部抬高成橋式，藉此強化腹背及下背部肌群。透過這兩個簡單動作的鍛鍊，有助於改善夜尿問題，同時降低跌倒風險。

提臀運動可躺在床上進行，將臀部抬高成橋式，藉此強化腹背及下背部肌群。（YouTube@健康2.0影片截圖）

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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