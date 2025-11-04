抽筋｜疲勞、血液循環差是元兇？專家解構成因、潛在風險與預防

「抽筋」發作嗰陣時，嗰種突如其來嘅劇痛，係咪好攞命？相信不少人都有試過，無論係瞓覺瞓到一半突然痛醒，定係做運動時肌肉忽然抽筋，真係搞到你措手不及！有骨科醫生提醒大家，抽筋發作背後嘅真正原因，其實比我哋平時認為嘅「肌肉太攰」複雜得多，而且仲牽涉到身體嘅感應系統。



抽筋的真正原因：肌肉內的感應器「短路」

日本骨科專科醫生北城雅照指出，肌肉痙攣（俗稱：抽筋）的發生，並非僅源於單純的肌肉過度使用或疲勞，而是被視為肌肉內部精密感應系統運作異常所致。

他解釋，人體透過伸展和收縮沿著骨骼分佈的「骨骼肌」來維持姿勢和運動，這些骨骼肌就是我們口中的「肌肉」。而人體之所以能夠精準控制肌肉、避免過度拉伸損傷，是有賴兩組關鍵的感測器：

● 肌梭： 此為「長度測量受器」，位於肌肉腹內，主要職責是偵測肌肉是否被過度拉長。一旦偵測到拉伸程度超過了安全界線，它會觸發收縮反射，提供保護機制。



● 腱梭： 此為「張力監測受器」，位於肌腱與肌肉的連接處。其功能為偵測收縮時產生的張力，並監察肌肉是否發生「過度收縮」或「過度拉長」。肌肉痙攣的發生，便是由於腱紡錘在肌肉處於過度收縮狀態時發生功能障礙（失靈），未能及時向脊髓發出抑制及放鬆的訊號。



北城醫生表示，「這就是肌肉伸展和收縮的機制，正是由於這種機制，我們才能無意識地施加和釋放力量，從而實現流暢的動作。」

抽筋痛楚的產生過程

在正常的情況下，當肌肉開始收縮過度時，肌梭會發出訊號給脊髓，指令肌肉放鬆。然而，一旦腱紡錘因為老化或疲勞等原因「失靈」，它便無法發出這個訊號。

此時，肌肉便會持續收縮，由於血管被壓迫，血流會大幅下降。在這種缺氧狀態下，肌肉細胞會開始分泌包括前列腺素在內的異常物質，讓身體察覺到問題，而這些物質正是造成你感覺到的劇烈抽筋痛楚的成因。

為什麼小腿最容易「中招」？

北城醫生表示，雖然身體任何肌肉都可能抽筋，但小腿卻是重災區，其中有以下主要原因：

1. 長期過勞： 小腿是「抗重力肌」，無論站立或走路都要持續工作，容易累積疲勞。



2. 血流循環較慢： 小腿離心臟最遠，血液循環本身較差。一旦腳部受冷，就會導致血流循環進一步減慢，令肌肉便容易變得僵硬從而引發抽筋。



🚨 頻繁抽筋的警號 找出潛在的元兇！

如果你經常抽筋，可能不只是偶發事件，而是身體發出的警號。背後通常有三個根本原因：

● 年齡增長與退化： 隨年紀增長，肌肉量會下降，血流量也隨之減少，導致疲勞物質（如乳酸）難以排出。同時，腱紡錘的感應能力亦會衰退。



● 血液循環障礙： 血流慢會影響電解質（鎂、鈣、鉀）的輸送，這些物質對肌肉收縮至關重要。警示： 這可能與更嚴重的疾病有關，例如「下肢靜脈曲張」或因動脈硬化引致的「周邊動脈疾病」。



● 神經系統問題： 如果神經本身受損或被壓迫，脊髓發出的指令就無法正確傳達給肌肉。常見例子包括「脊柱管狹窄症」。



改善抽筋的黃金法則：從「暢通血流」做起

北城醫生提醒，想改善和預防抽筋，最直接、最有效的方法就是改善血液循環！

當血液流動暢順，就能將足夠的水分和電解質帶到肌肉和神經，同時幫助排出乳酸等疲勞物質。即使是因老化或神經問題引起的抽筋，良好的血液循環也能滋養神經周圍的微血管，有助於減輕症狀。

能簡單實踐的３個預防小貼士

● 注意保暖： 尤其在睡覺時，確保小腿和腳部有足夠的保暖，避免肌肉受涼僵硬。



● 適度伸展： 規律地拉筋，特別是睡前輕柔拉伸小腿肌肉，有助於維持肌肉柔軟、改善血液循環。



● 多補充水分和電解質： 確保身體有足夠水分，並透過均衡飲食攝取鎂、鈣、鉀等電解質。



如果你抽筋頻率高、痛楚持續或伴隨其他症狀（如腳麻痺、冰冷），請盡早諮詢醫生，找出背後潛藏的健康問題。

