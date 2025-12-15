冬天心臟會變差？醫生揭夜晚是最脆弱時刻 5招慎防「睡夢中猝死」

隨著寒冷天氣警告生效，本港氣溫顯著轉冷。冬天的夜間與清晨，正是心血管疾病發作的高危時段，猝死個案亦較常在此時發生。有醫生提醒，猝死看似突如其來，但其實在病發前，身體往往已發出一些微細警號，可惜我們容易誤以為是疲勞而忽略，白白錯過了求醫的黃金時間。



嚴冬深夜的３大「隱形殺手」

台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒近日在 Facebook 發文，指出不少人白天看似健康無恙，卻在寒夜一睡不起。這種「睡眠中猝死」絕非無跡可尋，往往與夜間環境及身體機能變化有關。他特別列出深夜時分的三大「隱形殺手」，提醒大眾切勿掉以輕心：

1. 心律不正



這是導致睡眠猝死最典型的成因。特別是一種名為「布魯格達氏症候群」（Brugada Syndrome）的遺傳性心臟病，在亞洲地區較為常見，八成死亡個案發生於睡眠中。當入睡後自律神經切換，心臟電路容易出現「短路」，引發致命性的心室纖維顫動。

2. 阻塞性睡眠窒息症



很多人誤以為「打鼻鼾」只是嘈吵，其實這可能是極度危險的訊號。嚴重睡眠窒息症患者，在夜間氣道受阻，會反覆出現缺氧，導致血壓飆升。心臟在睡眠中被迫像坐過山車般「急煞急衝」，大大增加了心律失常及猝死風險，機率高出常人近 2.6 倍。

3. 低溫誘發心臟病發



冬天氣溫急降，人體的冠狀動脈會像「遇冷收縮的飲管」一樣變窄。加上天冷令血液黏稠度增加，血壓波動大，這如同強迫心臟在半夜進行高強度運動，極易誘發急性心肌梗塞。氣溫急降後的 24 至 72 小時，往往是發病的高峰期。

為什麼「睡著」反而更危險？

黃軒解釋，睡眠，其實是人體進入「最低防禦模式」的時刻。當我們入睡後，心跳會變慢、血壓下降，自主神經系統切換，連呼吸對缺氧的反應也會變得遲鈍。這意味著，白天身體還能勉強支撐的健康漏洞，到了晚上防禦力下降時，就可能守不住。

更有醫學研究指出，凌晨 12 時至早上 6 時是致命心血管事件的高危時段。數據顯示，約有 12% 至 19% 的突發性心臟死亡發生在這段「身體最脆弱」的時間。

身體發出的４大求救訊號

黃軒提醒，猝死看似突然，其實身體往往早已發出微弱的「預告」，只是常被我們誤以為是疲勞而忽略。若你或家人出現以下症狀，請務必提高警覺：

警號一：晨早頭痛



一覺醒來便感到頭痛，並非因為睡得太沉，這往往是睡眠窒息症導致夜間大腦缺氧的跡象。

警號二：半夜「扎醒」、透不到氣



若睡覺時常被噎住或喘氣驚醒，這不是發噩夢，而是呼吸道塌陷、空氣無法進入肺部的典型窒息警號。

警號三：夜間心悸、胸口翳悶



夜裡感到胸口像被重物壓住，或心跳異常，是心臟負荷過重、發出求救的訊號，切勿掉以輕心。

警號四：體能衰退、步履緩慢



若發現自己最近「行路慢咗」、「從椅子起身變得吃力」，這不僅是機能老化，更是心血管系統與全身機能衰退的重要指標。

如何預防睡夢中離世？

要避免上述風險，黃軒建議市民可採取以下 5 招自保：

1. 保持室溫適中： 睡眠時室溫最好維持在 20–24°C，避免房間過冷令心臟負荷倍增。



2. 嘗試側睡： 側臥有助減少舌頭後墮阻塞呼吸道，改善打鼻鼾及缺氧情況。



3. 睡前戒酒： 酒精會令呼吸道肌肉鬆弛，加劇呼吸暫停，睡前應避免飲酒。



4. 及早檢查： 高危人士（如 40 至 70 歲男士、長期受壓上班族、有嚴重鼻鼾或高血壓人士）應諮詢醫生，進行心電圖、心臟超聲波及多項睡眠電圖測試。



5. 避免長期熬夜： 規律作息能穩定自律神經，減低心律不正風險。



