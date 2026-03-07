虹彩炎｜眼睛紅腫怕光視力模糊？出現4大症狀立即就醫勿自行用藥

眼睛突然紅得像要爆炸，看東西霧茫茫，遇光就覺得刺眼？這可能不是普通的用眼過度，而是「虹彩炎」正在攻擊你的眼睛！



不是彩虹！「虹彩」上身有多痛？

彩虹很美麗，遇到了是驚喜，但是「虹彩」上身，可就痛苦了！台灣眼科醫師羅英源指出，「虹彩炎」是一種急性眼睛內部發炎，若延誤治療，可能對視力造成永久影響。先學會辨識以下4大關鍵症狀，就能避免誤判或是輕忽，造成更大的傷害！

虹彩炎4大典型症狀，你中了幾個？

1. 眼紅有玄機：角膜周圍一圈紅

不是整片眼白泛紅，而是黑眼珠周圍特別充血，呈現一圈明顯的「環狀紅圈」，像是戴了紅色隱形眼鏡。這是虹彩炎特有的「睫狀充血」，與普通結膜炎完全不同。

2. 疼痛在深處：眼球脹痛連頭痛

不是表面的異物感或刺痛，而是眼球深處的鈍痛、脹痛，甚至會牽連到太陽穴和眉骨。尤其在光線較亮時，疼痛會加劇，讓人只想躲在暗處。

3. 視力蒙霧：像隔著毛玻璃看世界

發炎導致眼內蛋白質滲出，視線會突然變得模糊，彷彿眼前隔著一層霧或毛玻璃。有些人還會看到光暈，明顯感覺視力「不對勁」。

4. 異常怕光：連室內光都刺眼

對光線變得極度敏感，連平常的室內光、手機螢幕光都覺得刺眼難耐，不自覺想瞇眼、找墨鏡戴。這是因為發炎的虹膜在調節瞳孔時會產生劇痛。

關鍵行動：立即就醫，切勿自行用藥

虹彩炎讓人極度不舒服，羅英源強調，若同時出現上述 2～3 項症狀，請務必立即就診眼科！虹彩炎需要專業治療，醫師通常會處方類固醇眼藥水控制發炎，並使用散瞳劑讓虹膜休息、減輕疼痛。千萬不可自行購買眼藥水處理，以免延誤病情。只要早期發現、規律治療，大多數患者都能完全康復，不留後遺症。

