海參｜滋陰補腎人人啱食?遼參對癌症心血管患者有益?即學烹調技巧

今年雖然因為防疫關係，未必能與親朋友好聚會，但趁著冬天是萬物休養生息，亦是最適合進補的季節，不妨在家中自煮一道健康又有營養的菜式。在全球大趨勢的影響下，男女老幼都比以往更注重健康，而不同人士在健康方面亦有不同的追求，例如老人家想要防癌，女士想滋陰養顏，男士想補腎益精。要有齊以上效用，難道只能吃營養補充品？即看怎樣可趁著冬天滋陰補血之餘，又能輕鬆滿足以上需求。



海參可防癌、滋陰養顏、補腎益精。

功效媲美人參 遼參營養豐富口感佳

海參（海鼠、海青瓜）是海洋中的棘皮類動物，通常生活在海邊至8000米深水溫較低的海洋，而海參的食療作用亦媲美人參，所以又有「海中之參」的美譽。以胺基酸為例，海參便含有十八種胺基酸，當中包括人體無法自行生成的「必需胺基酸」﹐有助增強並鞏固免疫系統，預防多種疾病。除了胺基酸，海參所含的硫酸軟骨素亦有助預防和治療血栓性疾病。

中醫指海參能滋陰補血，能改善女士體虛問題，令面色紅潤及髮質健康，在懷孕前後亦可食用海參，用作養胎及產後調理。男士方面，海參中的精胺酸則是男士保建的重要元素，有效補腎益精，能改善並預防中年常見的脫髮、前列腺問題。

海參本身低熱量、低脂肪、低膽固醇，有助各個年齡層的女士滋補養顏的同時，更能修身養生。

而且海參含有「海蔘皂甙」及「褐藻醣膠」，前者能提高細胞免疫力，抑制腫瘤的生長和轉移，長期食用後不易患病，因此市面上不少針對癌症患者的食療都有應用海參；而後者則有助降血壓、抑制血液凝結，患有高血壓、高血脂、冠心病、肝炎患者及中老年人，長期服用海參可緩解病症和有助治療效果。

一條海參同時具備以上多種營養，而海參有多個品種，不同品種所蘊含的營養亦會略有不同，其中韓國的野生遼參由於自然的生長環境激烈，所以肉厚口感爽滑而有嚼勁，具有獨特香味，更是食療的最佳之選。

以天然方式浸發可保留最大營養價值

然而談到吃海參，不論是外出吃還是自家煮，許多人都會有所卻步。海參雖然屬貴價食材，但產地和來源多樣，外出食用時有機會遇上「付出高昂價格卻吃到不明來歷的次等貨」的情況；另一方面，自家煮卻又絕不輕鬆，因為浸發海參需要技巧，而且需時三至七天不等，而且過程稍一不慎便會破壞當中的營養成份，暴殄天物。

但原來在外出吃和自家浸發之間，尚有另一個選項，就是即食海參。Bellsola的即食遼參採用來自韓國的優質遼參。只需解凍即可烹調，任何人都能夠輕輕鬆鬆便準備好一頓健康又美味的高級食療。

Bellsola韓國即食遼參 400g－69折 $488（原價＄698）

即食遼參已完成浸發程序，而且過程採用「純水發」方式，即是沒有為改動遼參的賣相、增加體積或節省浸發時間而添加任何化學成份，以最天然的方式、最大程度地保留了遼參的營養價值及口感，讓更多人可以安心又方便地享用到這種名貴食材。

具備認證的韓國優質遼參 包裝均真列明頭數

遼參是海參當中較為昂貴的品種，所以市場上有不少地方聲稱所售的遼參，實際上卻是其他海參品種，這款即食遼參屬正貨韓國優質遼參，獲SGS權威認證，是可靠的保證。

市面上的預先包裝海參時有「呃秤」情況出現。這類預先包裝的海參是以條數計算，即「三條裝、四條裝」等，而非慣常所用的「頭數」或「公克（gram）」計算。這款即食遼參的包裝已清楚標示出以公克計算的重量，而且包裝當中的每一條遼參的大小都是統一，而非「將細條的遼參混進大條的遼參放進同一包裝」這種不均真的行為。

這款即食遼參的包裝已清楚標示出以公克計算重量，而且包裝當中的每一條遼參的大小都是統一。

新年自家製煮法食法簡單

遼參除了可以作為平日補品食用之外，更是大時大節的必備菜餚。適逢農曆新年即至，團年飯的餐桌上若有一道海參菜色，不但會引來讚嘆聲，更是給予家人最大的關注和祝福，有了即食遼參，自家煮遼參不再是難事。

適逢農曆新年即至，團年飯的餐桌上若有一道遼參菜色，不但會引來讚嘆聲，更是給予家人最大的關注和祝福。（facebook群組「爆廢公社」圖片）

讀者可以親身到分店了解遼參的外觀和頭數，而現時在01 Mall更可以試食價購買。這款即食遼參解凍方法很簡單，只需提前三至五小時，從冰格轉到保鮮格存放，以低溫解凍即可。遼參的食法有許多種，最簡單就是伴著暖粥吃，另外緊記不要用高溫沸騰烹調。

Bellsola韓國即食遼參 400g－69折 $488（原價＄698）

涼拌海參 烹調步驟



1.大蒜去皮搗成蒜茸放入大碗內，加入醬油、鹽、白糖、和麻油調成味汁。



2.海参，連包裝袋放入清水内解凍10-20分鐘至軟身



3.沸水加入適量的薑片，海參切成片，放入沸水鍋內燙3-5分鐘立即撈出。



4.瀝乾水晾涼後，澆入調味汁拌勻片刻後裝入盤內。



5.另將香菜段盛入漏勺內，舀沸水澆燙一下瀝乾水分，撒在海參片上即成。



備注：醬汁切記不要放醋，會破壞海參的活性物質；川味愛好者也可以放些辣椒油花椒油之類，可靈活操作，攪拌拌勻。