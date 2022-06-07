盜竊癖｜偷竊也有快感？恐腦內兩分泌物作祟 患者愛在這場合犯案

醫管局早前有高層及醫生被指在超市涉嫌偷竊價值逾1,600元的貨品，事件令人譁然，外界紛紛質疑以兩人的經濟能力但仍然偷竊的原因。不過，有精神科專科醫生分析指，這可能與盜竊癖有關，到底盜竊癖患者與一般偷竊慣犯有何不同？



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盜竊癖患者只享受「偷」的過程

據精神科專科醫生張漢奇受訪介紹，盜竊癖（Kleptomania）是一種衝動控制障礙（Impulse control disorder），患者會忍不住在公眾場合偷一些本身有經濟能力購入的小東西，不過偷來的東西既不是留用，也不是變賣現金，患者只是為了在盜竊的過程中獲取快感、滿足感，當中盜竊癖徵狀包括：

．患者有很大的衝動想去偷東西，但所偷的物品對他並不需要

．患者本身覺得很焦慮，要以盜竊來減輕這種壓力

．盜竊成功時，患者會有舒緩、愉快的感覺

．患者因偷竊被捕時也會感內疚自責，但其後又會故態復萌

而盜竊癖患者和一般的偷竊慣犯兩者的分別在於，盜竊癖患者盜竊時，並非偷自己想要、需要、有用或有價值的東西，主要只是享受「偷」的過程，事實上所偷的東西大部份也是事主本身有能力購買。

此外，盜竊癖患者盜竊的衝動是突如其來的，未必有特別原因誘發，也沒有任何事前計劃。而且，大部分盜竊癖患者都較常在公眾地方盜竊，如超市、商店等，有小部份則會在朋友的派對或家中下手。

而盜竊癖患者在偷東西後，通常不會使用被偷的東西，甚至會轉送他人，或捐贈給某些機構，因他們只是享受盜竊的過程。

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血清素、多巴胺作祟？

張漢奇醫生坦言，雖然目前醫學界還未可完全確定盜竊癖的成因，不過大致可分為三大可能因素：

1. 腦內分泌問題



血清素的功能是調節及控制情緒，如果血清素水平低，很容易會出現控制的障礙，繼而有機會引發盜竊等衝動行為出現。

另一種分泌是多巴胺，多巴胺本身可引起愉悅感，但當腦內的多巴胺分泌失調時，患者有可能會透過偷竊的行為以獲取更多的多巴胺，從中獲取快感或愉悅感。

2. 家族遺傳



如父母或兄弟姊妹有盜竊癖、強迫症、酗酒、藥物濫用等，都會增加自己患有盜竊癖的機會。

3. 本身患有情緒障礙



如患者本身已有焦慮症、進食失調、藥物濫用、性格障礙等情緒障礙的困擾，也會較容易有盜竊癖。

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可惡化至抑鬱症 染上濫藥酗酒惡習

在治療方面，張漢奇醫生表示必須心理治療和藥物資料雙管齊下。雖然美國食品及藥物管制局（FDA）目前還沒有批核治療盜竊癖的藥物，但醫生一般都會使用抗抑鬱藥，即針對腦內血清素分泌不足進行治療。另外，也有醫生會使用鴉片類的藥物，曾有個案顯示有機會改善盜竊癖。

至於盜竊癖能否根治，很大程度取決於能否找出引起盜竊癖的根源，例如若根源是壓力，能夠把壓力處理好的話，「斷尾」的機會也較高。

然而，如果盜竊癖不獲適當處理，除了很明顯有機會令患者招致法律責任外，更嚴重的是患者會有循環不息的內疚感，若不獲處理，很大機會產生共病，例如病態賭博、濫用藥物、酗酒、進食失調、抑鬱症等。

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