多汗症｜夏日開冷氣仍大汗淋漓？恐3類疾病先兆 這部位出汗要留意

夏日炎炎大汗淋漓少不免，但除了汗味問題外，有些人甚至身處冷氣環境，卻仍流出大量汗水，原因又是甚麼呢？



多汗症沒有一定的流汗位置，常見於手、腳、腋下、臉部或頭部，其中較特別的是腋下。（Shutterstock）

冷氣環境下仍出汗 恐多汗症徵兆

據外科專科陳東飛醫生受訪指，多汗症在醫學上並不似高血壓、糖尿病等般有一個數值上的指標，因為流汗始終是身體正常的新陳代謝反應，做運動、天氣熱等也會令排汗量增多。不過，一般而言當醫生診斷某人為多汗症患者，大致是指他在一般人不會流汗的情況下，也會排出大量汗水。同時這些汗水對他的日常生活、工作、情緒等造成一定影響，這情況下便可診斷為多汗症。

陳東飛醫生坦言，多汗症的診斷其實有部分是較為主觀，但若覺得自己的汗量，或流汗的位置影響了日常生活，某程度已屬於多汗症，可考慮諮詢醫生。

陳東飛醫生憶述，曾有一名中五學生在冷氣的課室內和其他同學穿著一樣的校服，其他同學都沒有出汗，但他腋下卻不停出汗，令他上課也無法專心。這種情況不論是否界定為多汗症，也應接受適當的治療改善。

▼多汗症知多啲：（按圖👇👇👇）

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異常多汗 身體三大警號

此外，異常多汗亦不排除是因身體有其他疾病，例如：

糖尿病



在糖尿病的發展過程中，異常出汗往往是引發自主神經病變的重要信號，有60%的患者都會出現排汗障礙。值得注意的是，糖尿病患往往是下半身，包括下肢與腳部減少或停止出汗，但包括頭胸、背部的上半身卻往往大汗淋漓。

甲狀腺功能亢進



甲狀腺機能亢進也會導致人體經常性的大量出汗，這是因為甲狀腺製造過多甲狀腺激素，甲狀腺體細胞過度活躍，導致體內活動異常，造成大量冒汗症狀，同時還伴隨精神緊張、性格改變、體重減輕、高血壓與心悸等症狀。

肝病



大汗的其中一個原因亦可能因為肝功能不正常，而引起荷爾蒙失調所導致。肝臟與下視丘（Hypothalamus, 體溫調節中樞）之間有複雜的交互作用，透過釋放激素，下視丘可調節破壞骨骼的皮質醇，在骨骼健康中發揮關鍵作用。

▼同場加映，從出汗部位看健康：（按圖👇👇👇）

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多汗者避免煙、酒、辛辣食物

多汗症沒有一定的流汗位置，常見於手、腳、腋下、臉部或頭部，其中較特別的是腋下。由於腋下的皮膚除了有一般分泌汗液的汗腺，還有另一種「大汗腺」（學名為「頂漿腺」），它因遺傳得來，但不是每位家庭成員都一定有「大汗腺」。

擁有大汗腺的人，其腋下汗液的其中一個特徵為汗多而黏稠，所以有腋下多汗症的人士可能面對以下2種情況，部分人的汗液又多又有刺鼻氣味，就更應考慮接受適當治療：

．純粹多汗：雖沒發出難聞氣味，但會造成外觀困擾。



．臭狐：汗水雖不多，但大汗腺會分泌出含有脂肪酸、氨基酸及其他化學物質的汗液，因而產生難聞的氣味，繼而影響社交。



至於飲食或生活習慣，對腋下汗腺的分泌或汗味影響較少，因為汗腺分泌主要與遺傳體質有關。但亦建議有多汗問題人士避免煙、酒、辛辣食物，並注意個人衛生，多清潔身體。

▼同場加映，中醫如何看汗臭？（按圖👇👇👇）

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多汗症的治療

治療腋下多汗症有很多不同方法，包括止汗產品和手術：

1. 產品



使用適合自己的止汗產品，或以香體露遮蓋臭狐的味道。

2. 注射肉毒桿菌毒素（俗稱Botox）



肉毒桿菌毒素本身是神經信號阻斷劑，有助減少汗腺的分泌。其好處是風險低，但藥效一般只維持3個月至半年，注射時也會有一定痛楚，所以未必每個人可長期使用這方法。

3. 手術



傳統的切除汗腺手術現時已較少人用，改良的方法是在皮膚開一個小傷口，然後放進儀器把汗腺組織刮除，傷口比切除手術小，但仍有一定風險。

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