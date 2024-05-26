鼻塞｜感冒、過敏、鼻竇炎難區分？綠鼻涕代表什麼？敲膽經助暢通

季節交替容易誘發鼻敏感，再加上病毒流行，有時候鼻塞根本分不清是感冒？過敏？還是鼻竇炎？



醫師表示，可以從症狀持續的時間、分泌物的顏色，甚至是疼痛位置做初步判斷；中醫則建議，敲膽經或按壓膽經穴道，可以預防鼻咽癌、鼻竇炎、過敏性鼻炎，還能替身體除濕，做好身體保健。

▼過敏性鼻炎的症狀（按圖看清👇👇👇）

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過敏性鼻炎、感冒和鼻竇炎簡易區分法

台灣中山醫院家醫科醫師陳欣湄表示，很多上呼吸道疾病症狀相似、不易區分，例如過敏性鼻炎、感冒和鼻竇炎。以過敏性鼻炎來說，簡易判斷就是症狀會持續進行，可能今天比較嚴重、明天症狀還在，症狀會一直持續。而感冒則通常會合併發燒、肌肉疼痛等症狀，不是只有單純流鼻涕。

至於鼻竇炎比較特別也比較討厭，因為它通常會跟在過敏或感冒後面，有時候感冒因為鼻黏膜腫脹關係，剛好一坨發炎物質塞在裡頭，過敏性鼻炎也會遇到類似情況，所以假設有過敏性鼻炎或感冒問題，接下來卻出現鼻涕從清澈，變成有黃或綠色，又或者是臉頰疼痛、發熱等，就要小心鼻竇炎。

陳欣湄曾遇到一位患者抱怨頭痛，後來意外發現鼻竇炎。她表示，因為上頜竇很靠近臉頰處，所以鼻竇炎嚴重時，臉頰摸得到熱熱的，這位患者就是摸起來感覺兩邊臉頰溫度不同，有一邊特別熱，陳欣湄輕敲他臉頰，患者就痛得受不了，果然一照X光，發現鼻竇積了一堆膿。

此外，因為上頜竇發炎，往下會造成牙痛、往上變成頭痛，所以一旦有紅鼻涕、黃鼻涕或綠鼻涕，且合併疼痛等症狀，就要懷疑是鼻竇炎。

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中醫對於鼻塞治療，可以敲膽經穴道做暢通保養。台灣中醫師全聯會主委陳潮宗表示，膽經穴位可排水除濕，還能預防鼻咽癌、鼻竇炎、過敏性鼻炎。膽經穴道是從鼻子外側旁邊，往上開始走，經過太陽穴走耳朵後面，然後走身體的側面，先到背部，再走到腋下，然後一路往下到大腿，平時可以多按摩膽經穴道。

陳潮宗強調，由於膽經穴道非常多，就不詳細介紹，人體正面屬於陽明經、背後屬於膀胱經、側面就是膽經，可以直接用手指按摩，也可以使用按摩棒、刮痧棒等輔助器材。他也示範從臉頰開始，指壓眼睛外側，一路按到太陽穴、耳後、脖子。肩胛骨和肩膀位置如果按不到，可以頂門框刺激穴位。而有坐骨神經痛的人，可以用敲打的方式，使用木槌或不求人敲打膽經，就能做好日常保養。

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