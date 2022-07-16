鼻敏感｜唔止流鼻水、鼻塞仲可能引致鼻竇炎 3類致敏源要留意！

過敏性鼻炎的定義：鼻炎（Rhinitis）是指鼻內黏膜發炎，而過敏性鼻炎（Allergic rhinitis）則是鼻炎的一種，由吸入過敏原所致，是身體對於過敏原的過度反應。過敏性鼻炎又分為兩種：季節性及全年性。



鼻敏感的醫學名稱是「過敏性鼻炎」（Allergic Rhinitis），是由於對空氣中的致敏原過敏而引起的免疫反應，當鼻黏膜接觸一些致敏原後，引發身體一系列過敏反應並釋出組織胺（histamine），便會導致鼻癢、鼻塞、打噴嚏、流涕等病徵。在香港，約每4個人就有1人有機會患有鼻敏感。

▼過敏性鼻炎的症狀（按圖看清👇👇👇）

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過敏性鼻炎常見症狀有：

- 打噴嚏

- 流鼻水

- 咳嗽

- 鼻塞

- 喉嚨痛、喉嚨癢

- 流眼淚

- 黑眼圈

- 頻繁頭痛

- 蕁麻疹（Hives）

- 疲倦

- 鼻子、眼睛、喉嚨、皮膚或身體其他部位發癢。

- 典型濕疹（Eczema）症狀，例如皮膚過乾、皮膚癢與起水泡。



鼻敏感的醫學名稱是「過敏性鼻炎」（Allergic Rhinitis），是由於對空氣中的致敏原過敏而引起的免疫反應。（資料圖片）

3大類過敏源要知！

吸入過敏原時，免疫系統會釋出組織胺，以抵抗外來危險物保護身體。而組織胺，就是導致過敏反應的原因。

而過敏原主要分3大類。

環境



空氣污染、天氣寒冷乾燥或轉季

遺傳



鼻敏感會遺傳下一代，如父母患有鼻敏感，其子女有較大機會出現此敏感症

其他物質



花粉、塵蟎、動物毛髮及皮屑、黴菌、化學產品（如殺蟲劑、化妝品、洗衣液）、刺激性香味（如香水、香精）、香煙煙霧

刺激性香味（如香水、香精）易導致過敏反應。（資料圖片）

根據國際醫學Allergic Rhinits and its Impact on Asthma(ARIA)指引，鼻敏感基本可分爲間歇性和持續性兩類，當中分「輕微」或「中等/嚴重」兩種嚴重程度。持續性是指每星期多於4日以及多於4星期出現以上常見症狀；間歇性則是每星期少於4日出現以及少於4星期出現症狀。

若鼻敏感出現時睡眠未受干擾及沒有影響日常生活、工作、學業等，即代表輕微症狀；但相反，如影響日常生活及工作等，即症狀嚴重，需盡快求醫。若未經適當治療或嚴重的鼻敏感會引起嚴重的併發症，包括哮喘、睡眠窒息症、中耳炎、鼻竇炎、鼻息肉及濕疹等。

▼同場加映：3類人最易有鼻敏感（按圖了解👇👇👇）