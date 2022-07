鼻敏感｜唔止流鼻水、鼻塞仲可能引致鼻竇炎 3類致敏源要留意！

過敏性鼻炎的定義:鼻炎(Rhinitis)是指鼻內黏膜發炎,而過敏性鼻炎(Allergic rhinitis)則是鼻炎的一種,由吸入過敏原所致,是身體對於過敏原的過度反應。過敏性鼻炎又分為兩種:季節性及全年性。



鼻敏感的醫學名稱是「過敏性鼻炎」(Allergic Rhinitis),是由於對空氣中的致敏原過敏而引起的免疫反應,當鼻黏膜接觸一些致敏原後,引發身體一系列過敏反應並釋出組織胺(histamine),便會導致鼻癢、鼻塞、打噴嚏、流涕等病徵。在香港,約每4個人就有1人有機會患有鼻敏感。

▼過敏性鼻炎的症狀(按圖看清👇👇👇)

過敏性鼻炎常見症狀有:

- 打噴嚏

- 流鼻水

- 咳嗽

- 鼻塞

- 喉嚨痛、喉嚨癢

- 流眼淚

- 黑眼圈

- 頻繁頭痛

- 蕁麻疹(Hives)

- 疲倦

- 鼻子、眼睛、喉嚨、皮膚或身體其他部位發癢。

- 典型濕疹(Eczema)症狀,例如皮膚過乾、皮膚癢與起水泡。



3大類過敏源要知!

吸入過敏原時,免疫系統會釋出組織胺,以抵抗外來危險物保護身體。而組織胺,就是導致過敏反應的原因。

而過敏原主要分3大類。

環境



空氣污染、天氣寒冷乾燥或轉季

遺傳



鼻敏感會遺傳下一代,如父母患有鼻敏感,其子女有較大機會出現此敏感症

其他物質



花粉、塵蟎、動物毛髮及皮屑、黴菌、化學產品(如殺蟲劑、化妝品、洗衣液)、刺激性香味(如香水、香精)、香煙煙霧

刺激性香味(如香水、香精)易導致過敏反應。(資料圖片)

根據國際醫學Allergic Rhinits and its Impact on Asthma(ARIA)指引,鼻敏感基本可分爲間歇性和持續性兩類,當中分「輕微」或「中等/嚴重」兩種嚴重程度。持續性是指每星期多於4日以及多於4星期出現以上常見症狀;間歇性則是每星期少於4日出現以及少於4星期出現症狀。

若鼻敏感出現時睡眠未受干擾及沒有影響日常生活、工作、學業等,即代表輕微症狀;但相反,如影響日常生活及工作等,即症狀嚴重,需盡快求醫。若未經適當治療或嚴重的鼻敏感會引起嚴重的併發症,包括哮喘、睡眠窒息症、中耳炎、鼻竇炎、鼻息肉及濕疹等。

