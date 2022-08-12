類風濕關節炎｜細龍太斷食發現患慢性病 刷牙現困難 忽視恐殘障？

憑着劇集《愛回家》角色「細龍太」入屋的陳偉琪（Vicky），不時在社交平台更新近況，大曬「弗爆」身型。不過，她近日拍片透露自己早前斷食Keep Fit期間，意外發現自己原來患上了類風濕性關節炎（Rheumatoid Arthritis）。



陳偉琪不時在社交平台分享美照。（IG@vthechan）

細龍太：綁鞋帶都有問題

Vicky在片段中坦言，其實自己一直都覺得身體有類似問題，每早起床後都「開唔到隻手，間唔中腳踭同手踭會有啲痛」，又指自己「綁鞋帶都有問題，刷牙我都唔知要點樣拎，開唔晒隻手都真係好辛苦」

她十年前亦曾為此求醫，不過當時醫生卻表示她關節沒問題。直到她近日進行「七日斷食」，並翻查相關資料時，才發現自己的身體情況與類風濕性關節炎相似，同時發現「七日斷食」對這個病有一定的幫助。

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同場加映，4種關節炎發生原因及症狀（點擊圖片查看👇👇👇）

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女性患病機會較男性高三倍

綜合衞生署及香港風濕基金會資料，類風濕關節炎屬於自身免疫系統異常而出現的慢性炎性關節疾病。在正常情況下，免疫系統會保護身體免被各樣外來生物入侵，但當該系統錯誤地轉為攻擊自己的組織滑膜(包圍關節外面的薄膜)，便會引起發炎，造成類風濕關節炎。這些炎症反應可影響全身不同的關節，令關節出現持續侵蝕及變形，最終令關節被破壞。

在已發展國家，類風濕性關節炎影響大約0.5%至1%的成年人口。該病在香港不太普遍，據報患病率為0.35%。雖然類風濕關節炎可以在任何年齡出現，但30至50歲屬於類風濕性關節炎的患病高峰期，而女性患病機會較男性高約三倍。

同場加映，3招自我檢測關節健康（按圖了解👇👇👇）

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類風濕關節炎三大成因

對於類風濕關節炎的具體成因，醫學界暫未完全確定，不過就相信與以下因素有關：

1. 基因因素：



某些基因傾向誘發類風濕性關節炎。當家族史中有人患上此病，其他成員的病發率會較為高。

2. 環境因素：



病毒或細菌傳染有可能引發類風濕性關節炎，但確切原因未明。

3. 賀爾蒙因素：



醫學界相信女性賀爾蒙在類風濕病中有重要角色，例如女性發發率比男性高、懷孕也許改善病情、而產後及哺乳令疾病加重體內有人類白細胞抗原HLA-DR4基因。

同場加映，類風濕性患者忌碰的中藥補品:（按圖了解👇👇👇）

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病情嚴重可致殘障

醫學界目前將類風濕關節炎視為一種「系統性疾病」，意思是此症除了會影響患者的關節健康外，隨病情演進，其他的身體器官功能，亦可能受到不同程度的影響，當中可包括眼睛視力、心肺機能等，臨床上更曾有患者因耽誤治療，在留院時出現間質性肺炎、肺部纖維化等嚴重併發症，以下是幾項比較常見的影響︰

痛楚、殘障：



痛楚是類風濕關節炎的主要徵狀，嚴重關節炎會引致關節變型、喪失功能、做成殘障

心理影響：



長期受病情困擾煎熬，容易造成情緒問題如憂鬱、焦慮等。

增加死亡率：



研究顯示，嚴重和不受控制的關節炎病情，會增加心臟病和中風的比率，間直令死亡風險增加。

類風濕性關節炎難根治

治療方面，類風濕性關節炎主要透過藥物和手術，幫助病人止痛消腫，抑制滑膜炎，防止或減慢關節繼續受損，維持整體健康與活動能力，不過暫未有根治的方法。

因此，患者除了需要依循醫生指示，接受治療外，也應該留意日常的護理，當中包括︰

適度運動：



適量的運動可強化與鍛練肌肉，紓緩關節壓力，普遍適合類風濕性關節炎患者的運動包括太極、水中運動等。要避免過多的跑跳或負重運動，以免加速關節破壞。

充足休息：



充足的休息可以幫助減少炎症活躍及疲勞，尤其是病情活躍時，應更多休息。

注意關節保護：



病人應小心保護關節，在日常生活上，可使用一些輔助器具，如長柄鞋抽、改良筷子以至坐廁扶手等，避免關節承受過高壓力或過勞。