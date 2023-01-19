諾如病毒｜諾如病毒肆虐 酒精殺不了它！洗手一定要用肥皂

本周末即將迎來農曆新年假期，現在正值聚餐高峰的歲末年終，但若果在聚餐後出現上吐下瀉的症狀，那就要小心，皆因你很大可能已經諾如病毒被感染！近日，台灣爆發爆了一波腹瀉潮，全國門急診因腹瀉就醫的人次，已快破14萬人次，且這波的腹瀉所檢出的病原，主要以諾如病毒為大宗，過去四周更爆出64起腹瀉群聚通報，也較去年同期56起還高。



在香港，食物環境衞生署食物安全中心近日（13號）也曾因為法國水域出產的生蠔被驗出含諾如病毒，而指示業界暫停進口該水域出產的生蠔，並同時要求業界應立即停止使用或出售。

由於現時沒有疫苗能預防諾如病毒感染，保持良好的個人衞生就是最好的預防手段。今日（18號），重症醫師黃軒就在facebook專頁發文提醒，很多人在餐廳用錯誤的方法清潔雙手，有機會增加感染風險。

王醫師表示，他在餐廳吃飯時發現，很多人都在用75%酒精勤噴雙手，就是沒有人去用肥皂洗雙手。

「吃飯前及如廁後要洗手，但不是叫75%酒精洗手」

王醫師解釋，70％～95％之間的酒精，具有消毒效果，那是因為酒精破壞COVID19 病毒的病毒膜(脂質套膜)，使其失去毒性，但不代表所有病毒都會被75%酒精消除。他指，酒精不能消除的病毒太多了，例如諾羅病毒，就因為沒有脂質套膜，所以酒精對它沒有作用。

其他酒精不能消除的病毒還包括腸病毒、鼻病毒、小兒麻痺病毒、A肝病毒、口蹄疫病毒、人類乳突病毒，其他還有芽胞桿菌及寄生蟲如隱孢子蟲等他鼓勵鼓勵民眾用肥皂加水，勤快洗手，只有在胞皂和水，不易獲得的情況之下，我們才使用「75%酒精洗手液」。

解構諾如病毒

諾如病毒的流行期為每年11月至隔年3月，根據衛生署資料，諾如病毒常引致急性腸胃炎，亦是食物中毒的常見成因，通常與食用未經煮熟的貝殼類海產有關。人們可以從接觸被感染的人、食用或飲用受污染的食物或水，或通過接觸受污染的物件表面感染諾如病毒。在人多聚集的地方，如學校、安老院舍、酒店、遊戲設施場地及郵輪等，諾如病毒亦可引致急性腸胃炎爆發。所有年齡組別的人士均有機會受感染，而感染於冬天較為常見。

病徵

諾如病毒症狀包括：

1.噁心



2.嘔吐



3.腹瀉



4.腹痛



5.輕微發燒及不適



大部分患者一般會自行痊癒，症狀通常在1 － 3天內有所改善。

（參考資料：重症醫師黃軒facebook專頁）