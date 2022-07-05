肚痾｜客機乘客「機頭拉到機尾」 3大類腹瀉要知 補充水份有貼士

肚痾的經歷不少人也曾經歷過，如不幸附近沒廁所更恐隨時發生「悲劇」！內地早前有客機乘客疑因肚痾趕不及衝入廁所，不幸「機頭拉到機尾」，在機艙通道留下一連串帶有異味的腳印，場面觸目驚心。



對於肚痾的症狀，一般都會在數天內慢慢康復，不過如果症狀持續數周甚至數月，就要留意隨時身體發出的6大警號。



空姐需要蹲下彎腰徒手清潔機艙通道上所留下的「腳印」。(微博)

機艙通道留「腳印」 空姐徒手清理

據拍攝片段的乘客在微博指，事發為本月2日一班從海南三亞飛往黑龍江哈爾濱的南方航空班機，機程約為5小時。當時，有乘客在客機航空途中疑突然肚痛腹瀉，在前往廁所的路上更不幸「信念一鬆」，導致邊走邊有大便漏出，從「機頭拉到機尾」，機艙通道亦留下該名乘客漏出大便後的「一步一腳印」，機艙瀰漫惡臭。

據拍攝片段的乘客形容，當時情況是「現實版一瀉千里」，「弄的飛機裏面臭哄哄的」。不過，他特別讚揚機上的空姐空少這時表現專業，其間出動一系列的紙巾、毛巾、消毒粉等，蹲下彎腰徒手清潔機艙通道，表現值得讚賞。

片段亦在網上引發熱議，不少內地網民笑言在密閉機艙大便是「恐怖襲擊」、「生化武器」、「這飛機不能要了」，也有網民感同身受，認為腹瀉的確難忍，「不是不想憋，是憋不住」。

▼同場加映，紓緩及預防肚瀉穴位：（按圖👇👇👇）

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分清3大類腹瀉

事實上，相信不少人也有腹瀉的經歷，如不幸當時正在車上或附近沒廁所，這場與肛門漫長的搏鬥絕對是場煎熬。一般而言，大部份腹瀉的症狀都會在數天後恢復正常，然而萬一症狀持續數周，甚至數月，則可能是某些疾病的先兆。

從臨床醫學上分類，腹瀉可分為「滲透性」、「分泌性」和「滲出性」3種類型。

1. 滲透性腹瀉：



是指有東西進入腸道，並使身體的水分滲透到腸道中。典型的例子就是吞入一些硬糖或香口膠，裏面的代糖成分不能被身體吸收，但是會導致水分滲透到腸道中，產生腹瀉的症狀。

2. 分泌性腹瀉：



當身體出現某些異常情況時，腸道會分泌大量水分，例如病毒、病菌與寄生蟲感染、服用藥物或其他內分泌疾病所引發的腹瀉。

3. 滲出性腹瀉：



是指糞便裏混有血液和膿液，這種情況大多發生於腸道發炎疾病時，例如克隆氏病（Crohn’s Disease）和潰瘍性結腸炎，以及某些腸道感染病症。

▼同場加映，容易觸發腸易激的食物：（按圖👇👇👇）

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急性腹瀉的原因有哪些？

而腹瀉如果按發生的時間頻率來區分，則可以分為「急性腹瀉」與「慢性腹瀉」。

「急性腹瀉」一般是指在3個星期之內腸胃能夠恢復正常，發生的原因可能是細菌感染、病毒感染、食物中毒、飲食不當、消化不良、藥物不良反應，或外出旅行水土不服而造成的腹瀉。

如果3個星期之內腸胃仍無法恢復正常的腹瀉則可以歸類為「慢性腹瀉」，發生的原因可分為6種疾病或原因：

1. 腸道感染性疾病



包括慢性阿米巴痢疾、慢性細菌性疾病、腸結核、梨形鞭毛蟲病、血吸蟲病、腸道念珠菌感染所引發的持續腹瀉。

2. 腸道非感染性疾病



因為發炎性腸道疾病（如克隆病和潰瘍性結腸炎）、缺血性結腸炎、憩室炎、腸躁症所引發的長期腹瀉。

3. 腫瘤



例如大腸癌、絨毛狀腺瘤瘜肉、小腸惡性淋巴瘤等腸道腫瘤也會導致人體出現反腹瀉的狀況。

4. 小腸吸收不良



小腸吸收功能減損，以致營養物質不能正常吸收，而從糞便中排泄，造成持續的腹瀉。

5. 藥物和手術因素



長期服用降血壓藥、癌症藥物或濫用通便藥物者，或接受膽囊切除手術或減肥手術者，都可能會出現持續腹瀉的狀況。

6. 其他疾病



例如甲、乙、丙型等3種肝炎、甲狀腺機能亢進症、胰腺功能不全的患者，也會出現持續性的腹瀉。

▼同場加映，糞便顏色知健康：（按圖👇👇👇）

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腹瀉該如何補充水分？

如果腹瀉情況並不嚴重，也確定原因，就可以讓它自然痊癒，或者服用一些非處方藥物來減輕不適感。由於腹瀉會導致身體水分大量流失，因此腹瀉期間每天至少要喝250CC的水，以少量多次的方式補充，也可以喝不含果肉的果汁，但肉湯、汽水和咖啡因飲料都不適合腹瀉時飲用。此外，像去了油脂的雞湯、蜂蜜茶和運動飲料都是不錯的選擇，有助於讓腸道吸收壓力減輕，逐步恢復正常功能。

如果是長時間持續的腹瀉，例如在一天內發生3次以上的水瀉，就會導致身體流失大量水分和營養物質，身體就會有脫水現象，如果再出現高燒多日、嘔吐不止、全身無力的症狀，會對健康造成非常嚴重的後果，應該立刻就醫診治。