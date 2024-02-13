手麻痺｜手腳靜下來時有針刺感覺？發麻後皮膚會癢恐患這些疾病

溫哥華讀者來信詢問，雙小腿、雙手臂和頭皮在靜下來時有針刺的感覺，之後皮膚會發癢，但皮膚並沒有濕疹或皮膚病，且早晨起床雙手臂和右下腿會麻，走路腳會痛，症狀持續2年多，就醫做過腦部檢查，卻都找不出原因，可能會是什麼問題？



全身性感覺異常 可能是甲狀腺、糖尿病、自體免疫病

台灣新光醫院健康管理部醫療副主任、家醫科醫師柳朋馳表示，麻、癢、痛，且有全身性、多發性、到處跑的感覺異常，通常較難處理，尤其若只有感覺神經問題，但不影響運動功能，就要懷疑內科疾病，像是甲狀腺、糖尿病、內分泌疾病或自體免疫疾病等。一般如果是多發性神經炎會持續固定在同一個地方，但是會游移的麻痛癢，就神經解剖學來看，不像是神經受傷的表現。

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沒濕疹卻皮膚癢 可能重金屬沉積

而沒有濕疹卻會皮膚癢，則要懷疑重金屬問題，但這在一般醫院難以診斷，坊間有些功能醫學的診所才會檢查重金屬暴露、鉛、汞沉積等，而且也要看患者的職業和環境，有無暴露重金屬的可能。他舉例，曾有牙醫助理下肢無力，後來發現是牙科做舒眠麻醉，導致該助理經常吸笑氣，最後吸到脊髓受損、下肢無力，這種就是職業環境保護不夠，慢慢累積傷害。而半導體業也會接觸重金屬，處理廢液的工作也是高風險族群。

缺維他命B12可能會有神經症狀

另外，如果擔心和營養有關，跟神經有關的營養素是維他命B12，但若是缺乏B12，不會只有這些表現。如果補充B12後效果改善仍舊有限，可能要做功能性的核磁共振，但這種屬於比較偏研究性質的檢查，一般醫院不會有。建議民眾若有感覺異常，要先排除內科疾病，看看除了感覺異常之外，有無器官、自體免疫問題，若都沒特別異常，再朝向重金屬、營養素缺乏去找原因。

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免疫疾病不易診斷 要靠醫師經驗

柳朋馳表示，免疫系統疾病就像蒐集印花一樣，要靠抗體檢驗、症狀表現、關節變化等等，合併問診後才能確定，這都要靠醫師經驗。他曾遇過不明原因發燒，檢驗發現抗體陽性，但無法歸類到某一個免疫疾病，只能等待後面的症狀出來才能歸因。

身心科、自律神經失調 也可能感覺異常

此外，如果都查不出原因，也可能和身心科、過度焦慮有關，可能因此把症狀放大，然後症狀一直沒好轉造成情緒更差，對痛刺癢麻的感受閾值更低。最後可能就當成自律神經失調處理，如果開立的藥物，像是血清素、抗焦慮藥物可以改善，可能就是情緒問題引起。

他也提醒，疾病初期的檢查若無異常，但症狀有出現變化，可能需要重複檢查，患者可以帶著完整資料就醫，方便醫師判斷。

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