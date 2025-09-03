護膚飲食｜經常吃辣會讓你長痘痘？專家一文拆解保持肌膚健康秘訣

「吃辣會長痘痘」這是許多人的疑問。對一些人來說，吃了辣椒後，臉上可能會冒出不速之客——痘痘。這讓大家不禁想知道，吃辣是否真的會引發痘痘呢？是否應該完全避開辣味食物，才能擁有光滑的肌膚？蒼藍鴿（台灣吳其穎醫師）將從專業角度，為大家解答這些常見的疑問。



吃辣與皮膚的關聯

台灣吳其穎醫師解釋，辣椒中的辣椒素（Capsaicin）會刺激身體，促進血液循環，並使皮膚變熱、發紅。這樣的刺激可能對一些皮膚較敏感的人產生不良反應，進而引發痘痘。尤其是油性皮膚的人，過多的油脂分泌和毛孔堵塞可能會加劇痘痘的生成。

科學證據是否支持？

目前的科學研究尚無確定證據顯示，吃辣必然會導致痘痘。雖然一些研究指出過度食用辛辣食物可能會加劇皮膚問題，但它並不是唯一的原因。大多數長痘的問題與油脂分泌過多、荷爾蒙變化、生活習慣等多因素有關，而辣椒的影響往往是間接的。對於敏感皮膚的人，辣椒的刺激可能會加重痘痘的狀況，但這並不代表所有人都會有相同的反應。另外也要注意，辣椒常與重鹹、高油食物一起攝入，也可能加劇痘痘的生成。

如何控制吃辣引發的痘痘？

如果民眾發現自己吃辣後容易長痘，台灣吳其穎醫師建議，首先可以考慮減少辛辣食物的攝取量，尤其是對皮膚較敏感的人，避免過量食用辛辣食物，選擇較溫和的香料或調味料，也能減少對皮膚的刺激。此外保持均衡的飲食也非常重要，適量攝取富含維生素和礦物質的食物有助於維持皮膚的健康。

另外，保持皮膚的清潔與保濕也是關鍵。油水平衡對於防止痘痘的生成起著重要的作用。適當的運動和充足的睡眠也能幫助穩定荷爾蒙，改善皮膚狀況。

結論：聰明選擇辣椒，保持肌膚健康

總結來說，辛辣食物與痘痘之間的關聯並不絕對。吃辣是否會長痘，取決於個人的體質與皮膚狀況。對於那些皮膚較為敏感的人，適當減少辣椒的攝取量是明智的選擇。而對大多數人來說，適量食用辣椒不會對皮膚健康造成明顯影響。了解自己的皮膚狀況，並根據需求調整飲食和生活方式，才能保持健康的肌膚。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

