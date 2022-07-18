35歲高海寧首著古裝演仙氣小龍女 分享「七步護膚」法養成少女肌
撰文：醫美Easy
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高海寧（高Ling）近年主力在內地發展，早前聯同王浩信及張振朗，參與內地節目《無限訓練班》，首度嘗試扮演古裝「小龍女」一角；加上在《童時愛上你》飾演女強人Amanda，一秒由霸道女總裁變身童真可愛的8歲小妹妹，精彩的演出令觀眾對於高Ling的演技更為折服。除了劇集作品備受關注外，高海寧的美貌與身材亦不時被人討論，特別是年屆35歲素顏上鏡，仍然未見一絲皺紋，令人好奇她的獨特保養秘訣。
《童時愛上你》劇情提到Amanda為了同KOL「Ding哥」丁宥迎合作，而不惜在鏡頭前落妝以真面目示人。素顏對於現年35歲的高海寧，可以說是手到拿來。皆因她經常在社交平台分享美容心得，不時都會以素顏作介紹。高Ling曾提到自己保養皮膚有一套「七步護膚」獨特心得，就是年過30歲便非常注重抗氧化和抗衰老。高Ling對於頸部的保養會特別著緊，因為她認為只要出現頸紋就會顯老。
注意保濕程序 避免出現乾紋
高海寧曾指出，乾性肌膚的她在冬天或者乾燥的時候，容易出乾紋，加上步入熟齡肌階段，因此只要有一點細紋出現，她就會十分在意。她呼籲各位女生們要及早開始抗衰老，更指出很多女生都會忽略頸部的保養，頸紋是最顯老的地方，因此要未雨綢繆，平常護膚也要多注意保養頸部的皮膚！
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