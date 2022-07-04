唐寧公開童星時期哭著與黃家駒道別舊照　育成最強童顏全靠椰子油

40歲的唐寧自8歲出道，已經在娛樂圈打滾超過30年，童星出身的她陪伴不少80後、90後成長。天生的童顏加上凍齡保養，令唐寧即使身為兩子之母，仍然給人一種妹妹的感覺，絕對稱得上是「最強童顏」。雖然她已經甚少演出劇集，但在社交平台非常活躍，最近就公開她10歲時與黃家駒合作拍劇的花絮，感慨人生無常，需要珍惜時光。



唐寧公開一張她十歲時與Beyond已故成員黃家駒一同拍電影的照片。（Instagram：@leilakong1205）

唐寧表示，10歲時與Beyond已故成員黃家駒拍攝電影《Beyond日記之莫欺少年窮》，飾演家駒妹妹的她，因為拍攝無法與家駒一同移民的離別場面，加上因為是煞科戲，令小小的她捨不得和家駒道別，情緒激動得不斷地哭：「在場的工作人員都笑起來，說不用哭，很快會再見！的而且確，我們很快在慶功的時候就再見面，只是想不到，那一次笑着說的『再見』，原來是不會『再見』。」唐寧感慨無論是人還是地，只要記着它的好，就可以用另一種方法，繼續把它延續下去。

唐寧中學時期已經好有女神feel！（Instagram：@leilakong1205）

使用天然油脂護膚防敏感

唐寧的皮膚容易敏感，因此她崇尚以自然產品作護膚，其中她特別喜歡椰子油。椰子油是提取自成熟椰果肉中的食用油，可以溫和方式為皮膚補濕按《Int J Dermatology》引述美國國家醫學圖書館的美國國家生物技術資訊中心研究指，椰子油除了可以食用，還是極好的按摩油和潤膚霜，適合各種皮膚，能延遲皺紋、皮膚下垂等的老化現象。

經常吃五色蔬菜

唐寧自16歲就戒食牛羊，2015年懷女兒嗡嗡時更連豬肉都戒掉，每日就以素食為主食。根據多年的茹素經驗，唐寧自有一套茹素心得：「坊間有很多食物都蘊含豐富營養，我想只要5色蔬菜（黑、白、紅、黃、綠）吃得均衡，不一定要靠肉類，才能吸收到某種營養素。以維他命B和鐵質為例，可以透過進食菠菜、西蘭花、豆類、糙米等食物來攝取，但要注意分量，平時吃一塊肉已足夠，轉食蔬菜則可能要食多一點。」