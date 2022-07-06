佘詩曼入行25年再戴皇冠依然少女　早晚敷面膜保持肌膚水潤有彈性

1997年除了是香港回歸的年份，亦是97年港姐季軍佘詩曼（Charmaine）出道的年份。隨著慶祝回歸25年，近年在大陸發展的佘詩曼都有在內地社交平台及節目分享感受。日前她就在微博拿出當年的港姐皇冠重戴，25年不變的外表立即惹來網友熱議。佘詩曼雖然已有46歲，但肌膚仍然光滑緊緻，跟當年的青澀外貌毫無分別，到底佘詩曼的凍齡秘訣是甚麼？



佘詩曼是97年港姐季軍。（視頻截圖）

片段中佘詩曼拿出當年的港姐皇冠，用掃輕掃灰塵後再次戴上。對於參選時的發言，阿佘也記得非常清楚：「我係11號佘詩曼，我相信明天一定更好。」畫面也重現了她22歲參選的片段，網友都紛紛大讚：「氣質一直在線，不愧是港姐」、「陪你度過以後的每個25年」等。

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佘詩曼凍齡保養：早晚敷面膜

佘詩曼重視皮膚保濕，除了每天都喝足夠的水，加速身體的水代謝，她也勤敷面膜，每天早晚也敷面膜，特別是到乾燥的地方或曬後，更會敷補水與紓緩面膜，即使拍劇時絕不偷懶，不會省卻敷面膜步驟。

佘詩曼的皮膚白皙均衡有光澤。（佘詩曼小紅書圖片）

佘詩曼凍齡保養：飲大量清水

佘詩曼曾於台灣版《ELLE》訪問表示，每天均喝大量水份，更特別喜愛喝胡蘿蔔汁與蘋果汁，避免身體和皮膚缺水。飲水不但可以幫助排毒減肥，減少導致口乾口臭，皮膚乾燥，甚至患尿道炎或膀胱炎的風險。若然能在適當的時間飲水，更有助降血壓、加速疾病痊癒！

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佘詩曼凍齡保養：卸妝要卸４次

佘詩曼曾在內地綜藝節目 《Beauty小姐》指自己十分着重卸妝步驟，由於拍攝劇集時的妝容都比較濃，故她會進行4次卸妝。佘詩曼卸妝後再洗臉，確保不 會有化妝品殘留於皮膚上，影響膚質。

由於拍攝劇集時的妝容都比較濃，故她會進行4次卸妝。（charmaine_sheh@instagram）

佘詩曼凍齡保養：專屬雪櫃放保養品

在同一節目上，佘詩曼也分享，她家中設有一個專屬雪櫃放保養品，會雪凍湯匙與薯仔薄片，用作消除水腫、去黑眼圈。 將湯匙放在雪櫃內，當早上覺得眼晴浮腫時，便把湯匙放近在雙眼前方就能即時消腫；亦會將凍薯仔薄片敷在眼睛上，幫助消除水腫、 去除黑眼圈。