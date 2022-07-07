38歲楊丞琳認有容貌焦慮　靠168斷食法高強度運動身心齊抗衰老

剛剛踏入38歲的楊丞琳，出道21年楊丞琳都以精緻娃娃臉闖蕩歌壇、影壇和電視圈，是娛樂圈中著名的童顏女星之一。但原來楊丞琳都對自己的容貌有焦慮，在小紅書坦承年過35歲後，的確感覺到新陳代謝變慢，身體狀態大不如前令她覺得好焦慮。因此她更為了演出和健康，更落力地保時健康美態。



楊丞琳在《聲生不息》演唱《越難越愛》。（rainie77@instagram）

楊丞琳一直保養得宜，無論樣貌還是身材，出道多年都仍然像一名20出頭的少女一樣，但原來楊丞琳也和一般人一樣會有容貌焦慮。她坦言自己不害怕變老，但是當她年過35歲後，新陳代謝的確變慢，身體內在的衰老令她決心要過更健康的生活。「像是減肥用一樣的方式，但瘦的速度比以前慢了，或是熬夜過後要花更多時間才能恢復體力，讓我意識到自己身體內部的衰老，所以我必須提醒自己，要吃得更健康、要運動更勤快、要早點上床睡覺。」

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楊丞琳抗衰老方法：調整飲食

飲食方面，楊丞琳實行「168斷食法」，一天只吃兩餐，而且會在8小時內要把所需的熱量吃完，又不食澱粉，改食番薯當代替；剩下的16小時只喝水、茶等無熱量的飲品。楊丞琳有時為了工作需要及增加燒脂效果，更會將16小時的斷食改成20或18小時斷食。

楊丞琳實行「168斷食法」，一天只吃兩餐保持身型。（楊丞琳微博圖片）

另外楊丞琳又提醒，在斷食初期，飲食控制很重要，即使有朋友約會都要推掉。只要嚴格執行1個月後便可以稍為放寬，現在的她即使出席朋友飯局也不復胖。

楊丞琳抗衰老方法：勤做運動

楊丞琳不但從飲食著手，更會盡量一周做3次高強度運動和有氧訓練，如Zumba。楊丞琳指選擇的運動要多元化，猶如天天跑步是不會瘦，要有帶氧、肌力等運動才瘦得快。

腹肌好明顯。（楊丞琳微博圖片）

10分鐘跳彈床消粍的卡路里，可等如慢跑30分鐘，她曾指，每次做完心情都很好； 至於Zumba，則是帶氧健身舞蹈，消脂修身之餘也為減肥添樂趣。即使因為工作要飛往外地隔離，熱愛運動的楊丞琳也會把握時間健身。