43歲官恩娜出道22年外表零變化 曬逆天長腿輕露纖腰不似兩子之母
撰文：醫美Easy
出版：更新：
官恩娜2015年與中法混血醫生Juan-Domingo Maurellet結婚後，先後誕下囝囝Garbriel及囡囡Aurélie。自此Ella淡出娛樂圈，將所有時間心機放在家庭相夫教子，亦甚少更新社交平台。近日Ella相隔半年後再在社交平台更新近況，上載兩張身處法國的照片，一雙逆天長腿及腰間零贅肉的外形，完全不似已有兩子的43歲媽媽！
2000年擔任模特兒而入行的官恩娜，不經不覺已踏入43歲。Ella最近正在歐遊，身處法國不定時更新社交平台，分享在外國的貴婦生活。身穿綠色套裝、綁起上衣露出零贅肉腰線，加上同色高腰短褲及腳踏名牌涼鞋，簡單打扮就將Ella的美好身型展現無遺！Ella留言指：留言：「20多歲時我很喜歡曬黑，現在40多歲我會盡量避免曬黑，但是法國的夏日陽光實在是太強烈了，我已不知道我是怎麼曬黑。」不少粉絲不但對Ella的凍齡身型大表讚嘆，更認為她一身健康小麥膚色跟多年前初出道的樣子，簡直一模一樣！
即睇更多官恩娜近照：
+13
佘詩曼入行25年再戴皇冠依然少女 早晚敷面膜保持肌膚水潤有彈性唐寧公開童星時期哭著與黃家駒道別舊照 育成最強童顏全靠椰子油35歲高海寧首著古裝演仙氣小龍女 分享「七步護膚」法養成少女肌曬後護理｜Dada陳靜遊船河曬三點式水著 飲綠茶可急救曬後肌膚？倪晨曦曬肚微凸相公佈三年抱兩喜訊 公開愛用面膜養胎同時養膚