43歲官恩娜出道22年外表零變化　曬逆天長腿輕露纖腰不似兩子之母

官恩娜2015年與中法混血醫生Juan-Domingo Maurellet結婚後，先後誕下囝囝Garbriel及囡囡Aurélie。自此Ella淡出娛樂圈，將所有時間心機放在家庭相夫教子，亦甚少更新社交平台。近日Ella相隔半年後再在社交平台更新近況，上載兩張身處法國的照片，一雙逆天長腿及腰間零贅肉的外形，完全不似已有兩子的43歲媽媽！



官恩娜笑稱法國陽光太猛烈，難以避免變健康膚色。（IG：@koonella）

2000年擔任模特兒而入行的官恩娜，不經不覺已踏入43歲。Ella最近正在歐遊，身處法國不定時更新社交平台，分享在外國的貴婦生活。身穿綠色套裝、綁起上衣露出零贅肉腰線，加上同色高腰短褲及腳踏名牌涼鞋，簡單打扮就將Ella的美好身型展現無遺！Ella留言指：留言：「20多歲時我很喜歡曬黑，現在40多歲我會盡量避免曬黑，但是法國的夏日陽光實在是太強烈了，我已不知道我是怎麼曬黑。」不少粉絲不但對Ella的凍齡身型大表讚嘆，更認為她一身健康小麥膚色跟多年前初出道的樣子，簡直一模一樣！

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