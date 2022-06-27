倪晨曦曬肚微凸相公佈三年抱兩喜訊　公開愛用面膜養胎同時養膚

娛樂圈最近有不少喜訊，不單止剛與玄彬結婚三個月的孫藝珍宣布陀虎B，香港娛樂圈都有不少女星懷孕，繼鍾嘉欣及吳日言後，倪晨曦 (Elva) 都在社交網站貼出孕照公布三年抱兩的消息。倪晨曦月初出席活動時手腳仍然纖幼，皮膚白滑，絲毫沒有一絲孕味，相信和她的日常保護有莫大關係！



Elva月初出席活動，手腳仍然纖幼，皮膚白滑，絲毫沒有一絲孕味。（陳順禎攝）

倪晨曦於2020年與圈外人Vincent結婚，並在同年11月誕下仔仔Virgil，開始一家三口的幸福生活。隨著兒子Virgil開始長大，Elva都心思思為兒子添個弟弟或妹妹。適逢今年父親節，Elva就在社交媒體上宣布得償所願，在今年11月Virgil兩歲的時候，家中將再添一員，組成四口之家。Elva表示：「Our family is expanding! 1+1=4 謝謝上天的眷顧 」不過Elva就未透露腹中胎兒的性別。

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分享平日愛用面膜 保濕緊緻一take過

倪晨曦平日會在社交平台分享不少扮靚心得，日前就無私分享她回購多次的好用面膜，片中可見Elva使用面膜會不論平貴，更詳細地說明各款面膜的功效及用法，相當具參考價值。

Ceramine Pure Collagen Mesh Mask Set



這款膠原緊緻嫩膚網膜，對比傳統的Paper Mask更易吸收，而且精華跟肌膚接觸後會釋放膠原蛋白。片中Elva親身示範用法，她指塗上精華水把臉弄濕後就可直接使用面膜，之後再在而面膜上塗上精華水，直至完全貼服，靜待15-20分鐘就除下。Elva表示剛使用完後會感到稍微的黏膩感，但等待多一會「不再有黏黏的感覺，反而變得緊緻」。

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