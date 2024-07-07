家居黑點TOP 10隨時污槽過馬桶！一家居電器可滋生1億大腸桿菌

香港人生活繁忙，家務分工隨時都可以引發一場家庭戰爭，後生仔也應分擔下家務。雖然人人都知道屋企要乾淨，不過唔少細節位都有機會走漏眼，早前醫生黃軒就在其FB專頁列出現相當污糟的10樣家居物品，小至日用品大至電器，你又有否做足衛生呢？



家務分工隨時都可以引發一場家庭戰爭（《淚之女王》）

【1】花灑

花灑頭的出水孔每3個月就會積聚水垢（Hannah Xu @ Unsplash）

花灑頭的出水孔容易暗藏污垢及細菌，英國曼徹斯特大學有研究指出，這些密密麻麻又細小的出水孔每3個月就會積聚水垢，而且沒有清潔的蓮蓬頭，其細菌含量比廁所水更多！細菌可能會透過洗澡水滲入皮膚、頭髮、耳朵和眼睛。

專家建議使用一個裝有暖水或熱水的臉盆，並加入一匙過碳酸鈉（固體雙氧水），溶解後放入花灑浸泡約30分鐘。之後以舊牙刷清除附近的污垢，再用清水沖洗即可。

【2】洗衣機

每次洗完內衣褲後，洗衣機內都會殘留約1億個大腸桿菌（Annie Spratt @ Unsplash）

洗衣機其實都需要定時清洗，美國亞利桑那大學研究發現，每次洗完內衣褲後，洗衣機內都會殘留約1億個大腸桿菌。使用過量洗衣液也會令洗衣機夾層和底盤產生污垢。想保持清潔，可定期開啟清洗模式，調較至最高水位，並加入洗衣機清洗劑清洗。

【3】手提電話

電話螢幕上面的細菌可能會引起皮膚敏感、食物中毒等症狀（Nicolas Hirajeta @ Unsplash）

手機多細菌大家都知，電話螢幕上面的表皮葡萄球菌、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌，可能會引起皮膚敏感、食物中毒等症狀。定期清潔手機，特別是回家後、吃飯前、去完廁所後這3個時間。

【4】毛巾

屋企毛巾隨時有過億細菌依附（Sven Mieke @ Unsplash）

屋企毛巾隨時有過億細菌依附，使用1日後大腸桿菌會多近90倍，至於用了1星期的毛巾，上面的念珠菌含量多達9,400萬個！建議每星期最少替換一次毛巾，用後應在陽光或通風處晾乾，避免滋生細菌。如果多數掛在浴室，盡量確保浴室通風乾爽。

【5】砧板

生熟砧板分開，使用後立刻清潔，避免細菌（Alyson McPhee @ Unsplash）

一般家庭的砧板使用7天後，每平方厘米的病菌可達20萬個以上，建議生熟砧板分開，使用後立刻清潔。不同質地的砧板亦要留意，木頭砧板最易吸水發霉，避免長時間泡水；膠砧板最易留下刀痕；不銹鋼砧板最易清洗，但要注意刀具磨損。

【6】滑鼠、鍵盤

鍵盤上的細菌比廁所板多出20,598倍，滑鼠細菌甚至比馬桶沖廁掣再多45,670倍（Amy Hirschi @ Unsplash）

都市人工作及休息時都離不開使用電腦，鍵盤上的細菌比廁所板多出20,598倍，滑鼠細菌甚至比馬桶沖廁掣再多45,670倍，正在用電腦的你記得以酒精棉片和棉花棒「見字清潔」。

【7】雪櫃門柄

雪櫃門柄存在大量危險細菌，包括大腸桿菌以及假單胞菌（Cong Wang @ Unsplash）

各位打工仔抹完滑鼠Keyboard以為好乾淨？公司Pantry其實防不勝防！雪櫃門柄存在大量危險細菌，包括大腸桿菌以及假單胞菌。假單胞菌透過排泄物傳播，可導致患上肺炎等疾病，平時保持雙手乾淨，而家中雪櫃門柄亦要定期清潔。

【8】抹布

抹布細菌含量達每平方厘米8.75億個，污糟過馬桶（Nino Maghradze @ Unsplash）

抹布表面細菌含量達每平方厘米8.75億個，名副其實污糟過馬桶，病原性大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、鏈球菌等都可以繁殖。只要用稀釋漂白水浸泡抹布，擰乾後放在陽光下曬乾，就可以有效去除細菌，如變黃或出現黑點就要丟棄。

【9】牙刷

建議每6-8星期更換牙刷一次，每次刷牙後徹底沖走上面的食物殘渣和牙膏（Superkitina @ Unsplash）

牙刷細菌高達千萬個，主要是因為浴室潮濕不夠通風，容易滋生細菌；每次刷完牙如沒有正確清潔牙刷，牙菌斑亦會殘留在刷毛上。建議每6-8星期更換牙刷一次，每次刷牙後徹底沖走上面的食物殘渣和牙膏。平時亦可用超音波清潔刷頭，如果刷頭根部變色就要立即更換。垂直擺放牙刷也有助自然風乾。

【10】燈掣

開燈熄燈時手指觸摸到開關掣，容易沾染到細菌（Steve Johnson @ Unsplash）

每次開燈熄燈，手指觸摸到開關掣，容易沾染到細菌。最污糟莫過於浴室燈掣，試想像全日你在外面接觸過許多物品，回家第一件事就是開燈洗手，雙手暗藏邋遢！不過只要用擦子膠輕輕擦拭燈掣，就可以迅速清潔。

資料來源：黃軒醫師 Dr. Ooi Hean