港漂女北角$4000月租50呎劏房　獨立廚廁仲有閣樓：挺温馨舒服！

香港住屋出名貴，有國際組織發表報告指，香港已連續第14年成為全球住房負擔最重的城市，更有不少香港人要住環境狹窄的劏房。早前就有內地網紅訪問一位來港工作生活的內地女生，片段中也介紹她所住的劏房，雖然地方小但感覺「還不錯」，不少網民也留言祝福她。



內地網紅比鲁斯Bruce不時介紹港漂在香港的生活和住宿，近日他就訪問了一名港漂女。該女生原籍廣東佛山，讀畢碩士後留港做marketing工作，月入兩萬多不用加班，現正以月租4000蚊住在北角一個約40—50平方呎的唐樓劏房單位。

從片段中所見，該座唐樓梯間本身沒有電燈，但港漂女指房東在自己的一層安裝了電燈，還有閉路電視，「都還比較安全」。該劏房為新裝修單位，一共劏了5個房間，而受訪的港漂女就是住在其中一間。

截自 比鲁斯Bruce(小紅書@香港探家原創 ）

第一晚邊打掃邊哭

當女生一打開門，內地網紅即訝異地問:「這裡有多大?」女生答大約只有四-五坪。她指當時搬家沒有想到地方這樣細，「當晚一邊搞衞生一邊哭，怎麼住一間這麼小的房」，從片段中所見，劏房麻雀雖小卻五臟俱全，有齊廚房廁所，閣樓則放床鋪。雖然一度感委屈，但她表示現在已經習慣，而且覺得蠻不錯。

港漂女表示，房內一些陳設如書枱等家具都是網上買回來，每到周末就回深圳買用品及食品回來，另外她平日也會蒸食物再還回公司作午餐。此外由於家旁就是茶餐廳，所以家中也擺放香片辟味。地方雖小卻有部洗衣機，她洗衫後會先晾在廁所內，再轉放至廳中的晾衫區。而廁所也設有花灑等設備，不過空間較細，港漂女坦言幸好自己個子較小。

40呎空間竟有閣樓

而40呎左右的空間竟有閣樓！閣樓上擺放了床鋪及行李箱，平日要穿的衣服都放在行李箱內。由於隔音不算太理想，所以港漂女說她會帶耳塞睡覺。

在訪問中女生覺得香港是一個很折叠的城市，在她的房間一公里內有上億的豪宅，而她每月支出約工資三分之一約$8000港元左右，每月約儲萬多元左右。網紅問她在香港有甚麼規劃，她表示走一步看一步，「不知道未來會發生甚麼事情」。

雖然有少數網民留言指住劏房「好壓抑」、「香港房子太貴」、「這種會讓我覺得不知道生活的意義在哪裡」，但也有不少網民讚單位很不錯，「4000這樣挺不錯」、「好喜歡這種很有温馨感的小房子」、「我覺得這樣小小挺好的，最起碼不會亂買東西又可以省錢了」，更有網民比較香港的劏房及北京的租盤，覺得香港劏房更好住，「她這好歹有獨立衛生間，我看有的北漂租胡同房還得上公廁」。

自覺越住越舒服

而港漂女也在小紅書上出帖文解釋，她去年畢業後有試過在内地揾工，但薪金較好的申請都石沉大海。「相比之下hk這邊没那麼卷」，而且香港離家鄉不算遠，周末可以回廣東「住大房子“對沖”一下」，香港職場也較包容，没有年龄和性别歧視，又有十多天年假，她也希望接觸到不同的文化開闊眼界，更稱雖然第一天邊收拾邊哭，「但没想到3個月過去，我竟然已經適應了這個小屋，甚至還覺得挺温馨舒服」。

圖片及資料來源：拖把不拖地、比鲁斯Bruce(香港探家原创 ＠小紅書）