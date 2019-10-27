【性愛那些事#21】潮吹都有得自己練　專家教你簡易四個步驟

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。 《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。

繼之前教大家最易潮吹的姿勢之後，不少朋友都疑惑應該如何練習，今次奶茶妹找來性教育工作者、Sally Coco 創辦人Vera Lui，為大家解答，練習潮吹四部曲。

潮吹可以令雙方的享受更上一層樓。（網上圖片）

Vera指出，其實做愛就如做運動，陰道也是肌肉，因此可以通過訓練，令自己及伴侶更好地享受性愛。很多人以為潮吹是取決於女生的體質，不過Vera指出，其實可以通過訓練令女生潮吹，而且不是一件難事。

她指出潮吹訓練有四大步驟，而且一點都不複雜，她自己本身也不會潮吹，但她每個星期六抽時候訓練，經過5星期終於成功，目前10次做愛有6至7次可以潮吹，成功率至少6成。

她指出第一次要達到潮吹，可能要花上30至45分鐘，不過隨著身體愈來愈習慣，所需時間就會愈來愈短。她更推介了一些常用的小玩具，可以幫助練習，由入門至高階都有。我們之前亦教過大家挑選性玩具，以及如何保養玩具，用起來自然更事半功倍啦！