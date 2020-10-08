減肥丨食冷飯3個月即減16kg？「低升糖飲食」靠一個原則降體重

現代人健康意識逐漸抬頭，對於體態的要求也越來越嚴格，但除靠運動來雕塑身材，飲食也相當重，更有藝人透靠「低升糖飲食法」狂瘦16公斤，還有網傳可透過「吃冷飯」達到減肥效果，到底哪一種方法有效？

食冷飯可以減肥？即睇專家如何解答！（點圖放大▼▼▼）

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台灣減肥專科醫師邱正宏在節目《健康2.0》上介紹，低升糖飲食在醫學上有一定的作用，因為任何食物都有一個升糖指數，而低升糖飲食法就是將所有高升糖食物換成低升糖食物，他舉例，如果想吃飯，可以將白米飯換成糙米飯，若是想吃麵，就將一般麵條換成蕎麥麵，這樣的轉換就算是低升糖飲食。

邱正宏進一步解釋，低升糖飲食可以讓血糖不會快速上升，且血糖的波動會較少，這樣的結果一來是比較不容易餓，再來就是不容易形成體脂肪，一般民眾可以改以「糙米飯取代白飯」食用，降低升糖速度。同時他提醒，低升糖飲食並不是就真的完全不用克制，仍需在適度的情況下進食。

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減肥最痛苦的是「美食當前」全都要忍住！若中途放棄還會開始爆飲爆食，陷入越減越肥的情形。其中有藝人透過「低升糖飲食」，維持原有進食量，餐餐照樣吃得飽照樣瘦下來，但同時網路上也常謠傳「把白飯放冷了再吃」可以減肥，因冷飯會產生較多的抗性澱粉，抗性澱粉不易轉換為醣類，有易控制血糖，是真的嗎？

據事實查核中心專家指出，冷米飯確實含有有抗性澱粉，升糖指數（GI）值比熱米飯低，但吃過多冷飯仍會造成總糖量及總熱量之吸收增加，對血糖控制並無太大幫助，此外「吃冷飯」所產生的抗性澱粉有限，也不符合東方的飲食習慣，對於真正達到減肥效果恐怕困難，呼籲民眾比起「吃冷白飯」，不如以糙米飯等其他食物代替。

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