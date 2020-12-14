踏入冬季氣温急降，有保暖用品傍身當然幫助不少，但眾多選擇如即棄暖包、加熱暖包及近年新興的USB充電式暖包中又該如何選擇？使用各種產品時又有甚麼注意位以察安全？消委會就5種常見保暖產品給予大家使用注意貼士。

即棄暖包最方便，但相對不環保。（《灰姑娘與四騎士》劇照）

對於充電式暖包，大家或許會預計到有漏電或電池損壞的情況，但大家最常用的即棄暖包，同樣有不少注意位！不要以為不涉及電池便等於安全，不留神使用同樣可致燙傷！

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同場加映：消委會9款$200內高評分保暖內衣

早前消委會曾測試市面上20款保暖內衣，發現質素參差，價值$559的樣本的保暖功效竟不及賣$99的樣本！證明價錢不代表一切！究竟在眾多產品中應如何選擇？《開罐 Opener》為大家整理出當中獲消委會高評分、價錢在$200以內的9款保暖內衣產品及穿著6大貼士！

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