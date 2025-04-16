CHIIKAWA首屆問答大賽　網民列20條冷知識　答不出別自稱鐵粉

全港首間CHIIKAWA限定店於4月15日開售第二輪經典公仔，吸引超過一千人通宵排隊，人龍更一度「打蛇餅」。有傳主辦方為防範「黃牛黨」炒賣，特別設置問答環節，排隊者都需要成功回答CHIIKAWA相關問題，通過「粉絲測謊」後，方可獲得購買資格。有網民就分享了一系列有關CHIIKAWA的問題，大家又能夠答中幾多條呢？



大批粉絲為買Chiikwaka大排長龍。(HK01圖片)

日前，海港城CHIIKAWA限定店推出第二輪經典公仔，早在開售前一日（14日）已吸引大批粉絲前來排隊。主辦方當晚亦實施實名登記制度，記錄排隊者的身分證明及輪候次序，讓大家毋須通宵逗留亦能依次購買。

海港城CHIIKAWA限定店推出第二輪經典公仔(carousell圖片)

排隊期間，有不少忠實粉絲在網上分享排隊經歷，並指出現場疑似有大旺黃牛混入人群，當中更有不少是講普通話的大叔大媽。而在正式開賣前，主辦方疑似為進一步打擊「黃牛」炒賣行為，加設「粉絲問答」環節。所有排隊人士必須正確回答CHIIKAWA的相關問題，才能獲准進場選購商品。

網民分享有疑似黃牛被請離開隊伍。(圖自threads)

社交平台上有網民就分享現場影片，記錄多位排隊者被即席提問時的爆笑對話。例如被問到「CHIIKAWA動畫每集時長是多少分鐘」，有排隊者竟答「大約53分鐘」，有大媽甚至連CHIIKAWA名稱都誤稱為「卡哇痴」，惹來全場大笑，結果被職員請離現場，失去購買資格。

網民分享的「真粉」測驗， 真粉們是否能看穿當中「玄機」？(網上圖片)

有網民因此整理出一系列有關CHIIKAWA的冷知識問答，供大家自我測試是否真正的「合格粉絲」。以下這20題CHIIKAWA小測驗，你又能答對幾多題？

【入門版問答題】

1. 以下哪一個不是烏薩奇的口頭禪？

A. 烏拉

B. 噗噌

C. 阿啡

2. 獺師喜歡的食物是？

A.馬鈴薯

B. 草莓芭菲

C. 牡蠣

3. 以下哪一個是小桃鼠喜歡做的事？

A. 裝蒜

B. 裝可愛

C. 裝通

4. 小八沒有留過的髮型是？

A. 平瀏海

B. 偏分

C. 飛機頭

5. 吉伊在務力考的是什麼證？

A. 飲酒證

B. 討伐證

C. 除草證

【升級版問答題】

1.小八考證的准考證號碼是?

A.105

B.108

C.113

2.小八吉伊在三星飯店被做成了什麼?

A.壽司惠方卷

B.墨西哥肉捲

C.蛋糕卷

資料圖片

3.下列哪一個不是烏薩奇吃巨型章魚腸的沾醬?

A.蛋黃醬

B.黃芥末

C.番茄醬

4.小八在哪個區域發現了危險草從而獲得了意外報酬?

A.C區

B.B區

C.E區

5.吉伊用什麼物品的抽獎券抽中了壽喜燒全套?

A.拌飯料

B.巧克力

C.布丁

6.下列哪一種不是擬態型?

A.劍玉叔叔

B.領操兔

C.獨角仙

7.獺師在雕像面前說的話是?

A.我要更努力

B.我要變強

C.我要成為最強

8.烏薩奇第一次吉他炫技是在哪裡?

A.櫻花林

B.楓葉林

C.綠色樹林

9.吉伊發現小八吐舌頭時他們在做什麼?

A.看恐怖故事

B.玩下克上

C.查美食資料

10.黑色流星篇中,吉伊的時間重複了幾次?

A.三次

B.四次

C.五次

11.以下哪一項並非栗子饅頭的興趣？

A. 登山

B. 泡澡

C. 說相聲

12.吉伊曾經飼養過的寵物是？

A. 山姥

B. 獨角仙

C. 獨角獸

13.古本是屬於哪一種動物？

A. 螃蟹

B. 鼴鼠

C. 天竺鼠

14.「那孩子」與吉伊之間友誼的象徵是什麼？

A. 青蛙

B. 藍絲帶

C. 壽喜燒

15.應如何分辨不同類型的鎧哥？

A. 鎧甲顏色

B. 牙齒數目

C. 面具形狀

有不少試玩的網民都表示入門版問題相對較容易，但升級版的問題難度則非常高，更紛紛要求像black magic一樣，答案心中有數別公開，以免黃牛／排隊黨背誦識答搶公仔。大家又識答幾多條?