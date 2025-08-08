微短劇男神Top10 2025｜《念念有詞》男主僅排第8　榜首日薪2萬

微短劇男神Top10 2025｜隨著內地微短劇熱度逐漸上升，微短劇的男演員們勢頭也越來越大，話題討論度越來越高，成為觀眾口口相傳的「熟面孔」，其中熱爆劇《好一個乖乖女》、《撕夜》、《家裏家外》、《念念有詞》的男主演亦榜上有名。下文就盤點2025年人氣爆款的10位微短劇帥氣男神們，他們都兼具顏值和演技，風格各不相同。有人自爆片酬「日薪2萬」（人民幣，下同），有人創下劇集單日充值破千萬的成績，有人話題討論度6小時破3億。



+ 7

本文排名主要通過觀眾常用的熱門短劇平台（抖音、紅果、騰訊視頻等）、社交媒體平台（微博、抖音等），行業獎項（「愛奇藝熒光之夜」、「微短劇品質盛典」），並根據其中的播放量、平台熱度、商業價值、粉絲量漲幅、社交媒體討論度，及內地權威短劇數據分析平台2025年報告的數據，綜合出10位大熱微短劇男演員，排名僅為讀者提供多一個參考。

本次盤點的10位帥氣男神們，風格從霸氣痞帥、俊朗温柔到可狼可奶，「撕漫男」、「禁慾系天花板」讓你一次看個夠。

微短劇男神2025｜第10位 張集駿——男團偶像轉型電競戲男神

熱度指數：抖音粉絲量超過117萬，微博粉絲量逾318萬。2025年3月參加「微短劇品質盛典」並獲得「熱力先鋒劇星獎」；7月參加CMG首屆中國微短劇盛典，憑藉校園題材短劇《我想許願在身邊》，榮獲「年度微短劇突破男演員獎」。

代表作：《重生之我在AI世界當特工》《般配關係》《白月光攻略手冊》

個人特色：00後男團轉型，8分鐘的電競一鏡到底戲讓他封神。他有陽光般少年氣息與霸道總裁氣場的完美結合，能駕馭霸總，也能演繹校園、純愛題材角色。作為偶像組合成員出道，他唱跳俱佳，在相關場景或角色時，能使他的演繹更具優勢。

微短劇男神2025｜第9位 王凱沐——模特型男，竇驍和黃景瑜結合體

熱度指數：抖音粉絲量超過59.7萬，微博粉絲量超過67萬。單條廣告報價300萬，「扯領帶殺」二創播放超過3億次。2025年3月參加「愛奇藝熒光之夜-2025微短劇盛典」，並獲得「年度微劇號召力男演員獎」。主演短劇《禁慾大佬淪陷了》入選2024騰訊視頻短劇春節檔年度短劇推薦，豎屏短劇推薦值排名第2。

代表作：《禁慾大佬淪陷了》《深情誘引》《心動還請告訴我》

個人特色：由模特成功轉型為演員，被網民稱為竇驍和黃景瑜結合體。他有痞帥之感，身材高挑健壯，眼神深邃，哭戲感染力強，能輕鬆駕馭深情男主和複雜反派等多種角色。但私下裏接地氣，熱愛生活，熱衷運動，喜歡旅行，對文藝電影興趣濃厚，愛好音樂，極具反差感。

微短劇男神2025｜第8位 何聰睿——中戲轉型，2025短劇最大黑馬

熱度指數：2025年抖音單月漲粉超100萬。他主演的《念念有詞》7月3日上線，總播放量超30億次，成為平台首個熱度和播放量「雙破億」的短劇。他還憑藉該劇霸榜短劇男演員榜單17天未掉檔。此外，他的《成何體統》全網總播放量超8億次，上線首日便拿下貓眼短劇分類有史以來最高熱度，還連續五天位居貓眼短劇熱度榜第一名。

代表作：《念念有詞》《成何體統》《裴總每天都想父憑子貴》

個人特色：他是中央戲劇學院畢業，2025年短劇男演員黑馬。他是從傳統影視劇轉向短劇的典範，三年內成為頭部演員。另外，他擅長駕馭複雜人設和反差角色，從腹黑王爺、霸道總裁到病嬌帝王，可通過肢體語言和微表情傳遞角色層次，被贊 「可狼可奶，不油膩」。

微短劇男神2025｜第7位 孫樾——初代「短劇一哥」

熱度指數：抖音粉絲量超過238萬。初代短劇一哥，《哎呀！皇后娘娘來打工》這部劇首日充值1200萬，創短劇商業化紀錄。2025年，孫樾先後獲得了2025「愛奇藝熒光之夜」的「年度微劇號召力男演員」、2025「微短劇品質盛典」的「品質閃耀魅力劇星」等榮譽。他成立個人工作室，帶動短劇工業化發展，並成功跨界長劇。

代表作：《哎呀！皇后娘娘來打工》《穆總的天價新娘》《季總你的馬甲叒掉了》

個人特色：他是短劇領域的初代頂流人物之一。他認真敬業，十到十五天就能完成一部短劇拍攝。外形帥氣，身材挺拔，具備獨特魅力，能夠很好地詮釋霸道總裁等各類角色，會通過反覆打磨人物小傳，挖掘每個角色的不同經歷和性格，讓角色呈現出差異化。

微短劇男神2025｜第6位 王道鐵——中戲出身的叔圈天菜

熱度指數：抖音粉絲量超過71萬。他的熱播劇《家裏家外》三天播放破10億，帶動成都民宿預訂量增長210%，實現文旅跨界。入圍第26屆中國電影導演協會最佳男主角獎，榮獲2025年度「愛奇藝熒光之夜」的「微劇號召力男演員獎」。在短劇「叔圈」中屬於領軍人物之一。

代表作：《家裏家外》《情迷上海灘》《去有你的地方》

個人特色：「叔系」天花板。長相屬於正統帥哥類型，男性荷爾蒙爆棚，身材絕佳，硬朗有型。其演技細膩，並以「電影級較真」的演技推動行業升級，被譽為「短劇界的演技標杆」。他不僅是演員，還是導演、製片人和網站創始人。

微短劇男神2025｜第5位 申浩男——「綠茶霸總」反差萌

熱度指數：抖音粉絲超100萬，直播帶貨單場銷售額破500萬。2025年拿下多個美妝、服飾代言。主演短劇《情靡》單集播放量破億，累計參演短劇超100部，全網播放量破20億。獲2024年海南國際電影節「短劇最佳男主角」。

代表作：《情靡》《玫瑰冠冕》《宴律，你的白月光回國了》

個人特色：可以融合霸總的強勢與反差萌，是「綠茶霸總」賽道的開創者，具有多角色駕馭力。也可以從瘋批太子演到民國軍閥，戲路極廣。直播「已讀亂回」風格幽默，被稱喜劇人，他愛陪媽媽的孝順形象很拉好感。

微短劇男神2025｜第4位 曾輝——「瘋批霸總」專業戶

熱度指數：抖音粉絲超過166萬，紅果平台也超過78萬粉絲，是紅果平台的「一哥」級人物。2024年獲「百度短劇年度最受矚目男演員獎」，2025年品牌代言激增。7月其綜藝節目播出後，話題#曾輝 霸總台詞翻車#在6小時內閲讀量破3億。

代表作：《厲總，你找錯夫人了》《完蛋我養的小白臉是大佬》《太子爺他過分野》

個人特色：曾輝是2024至2025年短劇市場的現象級演員。他演戲CP感極強，與韓雨彤多次合作，被譽為「短劇界最甜情侶」。他雖非科班出身，但能駕馭現代甜寵、古裝權謀、懸疑復仇等多種題材。直播風格幽默，私下熱愛健身、射箭，反差的陽光形象很拉好感。

微短劇男神2025｜第3位 馬小宇——禁慾系天花板

熱度指數：抖音粉絲超過144萬。2025年2月，他與柯淳登上費加羅MODE二月刊封面。2025年2月第三周，馬小宇連續多周保持微短劇男演員TOP4。他還獲得2025年「愛奇藝熒光之夜」的 「微劇熒光之星」，以及「微短劇品質盛典」的 「熱力先鋒劇星」 稱號。

代表作：《閃婚後我成了大佬的掌中之物》《獵愛》《許你一場悲歡》

個人特色：他演戲擅長通過設計角色小動作來增強角色立體感，從搞笑律師到瘋批霸總，角色反差極大。他有著一米九身高，「雙開門冰箱」身材，寬肩窄腰，被譽為「禁慾系天花板」。陽光笑容加上低音炮嗓音，使得女性觀眾佔比極大。他也在推動短劇動作戲的精品化，堅持親自完成絕大部分打戲。

微短劇男神2025｜第2位 姚冠宇——「西裝暴徒」瘋批賽道天花板

熱度指數：抖音粉絲量超過117萬，單周漲粉50萬，微博漲粉超20萬。微博話題#姚冠宇瘋批演技#閲讀量超10億。2025年6月，他憑藉《撕夜》創下單日充值破千萬的成績，登頂短劇男演員榜一，獲2025年「年度微短劇閃耀演員獎」。

代表作：《撕夜》《私藏》《戀夏的故事》

個人特色：他是首個實現「人帶劇」效應的短劇演員。憑《撕夜》《私藏》等爆款劇躋身頂流，擅長演繹表面冷血，內心破碎的角色，無論是温柔細膩的民航機長，還是冷酷狠厲的黑道大佬，他以瘋批演技和極強角色塑造力成為行業標杆。

微短劇男神2025｜第1位 柯淳——破碎感演技加持頂流一哥

熱度指數：抖音粉絲量超過533萬，累計獲贊超過1721萬。2025年2月，他憑藉《好一個乖乖女》一周漲粉超150萬。他主演的幾部短劇連播時，微博熱搜掛了三天。2025年官宣護膚品牌代言，登上《費加羅MODE》雜誌，綜藝裏自爆「日薪2萬」。此外，他是短劇領域首位參加主流娛樂節目《無限超越班3》並成立個人工作室的「頭部」 演員，工作室賬號亮相3小時內漲粉過萬。

代表作：《好一個乖乖女》《頂級豪門總裁成了我的金絲雀》《梔梔復梔梔》

個人特色：他是2025年短劇市場最具代表性的「頂流男演員」，憑藉《好一個乖乖女》等爆款劇躋身行業TOP1。他擅長演繹表面強勢、內心脆弱的角色，是劇拋臉，從瘋批反派到陽光校霸，角色跨度極大，其「破碎感演技」與反差萌人設深受新世代年輕人喜愛。

結語：今年內地微短劇的熱度暴漲，連帶著劇中演員知名度也得到了提升。尤其微短劇大部分受眾來自於女性，劇中男演員們受到更大關注。他們漸漸由原來的不知名，到變成獲得百萬粉絲人氣、商業價值、話題討論度的「頂流」，短劇市場為他們提供了多元發展的機會。當然市場更看重好的短劇品質，這才是演員們未來努力的方向，今後更多的新晉「頂流」男神還在等待觀眾們發掘。

