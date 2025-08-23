Jet2 Holiday甚麼意思？英廉航廣告成網絡爆紅meme　席捲全球社媒

近期在短影音平台上，你是不是也頻頻刷到那句魔性的「Darling hold my hand」，並伴隨著英國廉航Jet2的魔性廣告詞呢？



這段旋律與旁白，可說是近期最火紅的背景音樂之一。許多網友紛紛將這段雀躍的音檔搭配各種荒謬、悲慘的影像，強烈的反差感讓人們捧腹大笑，啼笑皆非。

究竟「Jet2 Holiday」這個梗是怎麼來的？它為何瞬間爆紅並席捲全球社群呢？跟著我們一起深入了解這股「Jet2 Holidays」現象背後的魅力吧！

Jet2廣告曲爆紅！魔性旋律與旁白成meme

Jet2其實是英國一家知名的廉價航空公司，早在九年前他們便選用了英國女歌手Jess Glynne的熱門歌曲〈Hold My Hand〉作為多支廣告的背景音樂。由於Jet2的許多廣告都以親密手牽手、開心度假的視角呈現，這首歌的旋律與歌詞可說完美契合了廣告的歡樂氛圍。

直到2024年1月，Jet2於官方YouTube頻道上傳了最新的旅遊促銷廣告。這次除了延續經典的〈Hold My Hand〉配樂，更加入了配音員Zoe Lister充滿朝氣的旁白。其中，最讓網友瘋傳、成為爆紅meme的片段，正是這段極具感染力的口白：

「Nothing beats a Jet2 holiday! And right now, you can save £50 per person! That's £200 off for a family of four.（沒有什麼比得上一個Jet2假期！而且現在，每人可以節省50英鎊！一個四人家庭總共可以節省200英鎊。）」



從沙漠駱駝影片爆紅 荒謬反差意外掀起社群狂潮

儘管這支廣告早在2024年初就已問世，但最初並未在大眾間引起廣泛關注。直到同年11月，一位網友在TikTok上傳了一支令人意想不到的影片：畫面中，一個人獨自身處荒蕪的沙漠，狼狽地被一隻憤怒的駱駝追逐，現場情境顯得格外悲慘。然而，背景音樂卻響起了Jet2那段朝氣十足的廣告旁白！旅途中的意外與雀躍的航空公司廣告詞形成巨大的反差，瞬間點燃了網友們的跟風潮。

這支「駱駝追逐」影片至今已累計超過380萬個讚，成功引爆「Jet2 holidays」迷因熱潮。相關音檔在TikTok上的使用量已逼近200萬支影片，這股洗腦的熱潮也迅速蔓延到Instagram、Facebook、Threads等各大社群平台，成為全球網友創作的素材。

許多網友都直呼廣告片段超級洗腦，

「我一直都對這個梗無感，但剛剛上班的時候腦袋就突然響起來」

「不管哪個社群軟體總是nothing beats a jet2 holiday」

「這廣告超級出圈，現在還有誰不知道」

「超好笑，這梗可以玩多久」



有網友也點出，過於樂觀的廉價航空公司廣告搭配著悲慘的旅遊畫面，莫名也有種「便宜沒好貨」的趣味，更增添了meme的荒謬與共鳴。

「Jet2 holidays」meme的影響力不僅限於社群用戶，甚至連K-pop偶像也紛紛加入這股熱潮。南韓男團RIIZE成員Anton便在今年6月9日上傳了對嘴旁白的短影音，展現了他對這段魔性BGM的喜愛。高人氣女團aespa成員Giselle近期也在一次線上簽售活動中，被粉絲要求重現這段廣告旁白。此外，有眼尖網友也發現，在Google搜尋「nothing beats a jet2 holiday」，搜尋欄下方居然會出現飛機以及爆紅片段的字幕，可見此meme的超高知名度與傳播度。

meme爆紅效應 原唱與配音員夢幻合體回應熱潮

「Jet2 holidays」meme的爆紅，不僅讓Jet2廣告本身獲得前所未有的關注，甚至也帶動了原唱歌手Jess Glynne的人氣。近期她被邀請到多個音樂節的舞台上演出，每當經典的〈Hold My Hand〉副歌響起，台下群眾總會激動地齊聲喊出那段耳熟能詳的「廣告旁白」，場面既歡樂又有趣。

更令人驚喜的是，Jess Glynne還與廣告的另一位靈魂人物「配音員Zoe Lister」一同在英國電台「合體」，親自重現這段超洗腦的廣告。這場「夢幻聯動」讓英國網友們瘋狂留言，

「The best collab I never expected（我從未預料到的最佳合作）」

「This will forever be a moment in British history（這將永遠成為英國歷史上的一個時刻）」



甚至有網友自嘲，

「Why do I usually skip ads, but this time I looked for the ad and watched it until the end（為什麼我平常都會跳過廣告，但這次卻特地去找來看，還把它看完）」



足見這個meme的超強魅力。

