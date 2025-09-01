全球10大最強即食麵排名出爐　印尼Indomie入圍！香港有無上榜？

即食麵雖然經常被指無益，不過的確方便又美味，屋企總有幾包看門口。來自美國，被喻為「即食麵達人」的Hans Lienesch吃遍世界各地多款即食麵，自在2002年創立「THE RAMEN RATER」以來，一共寫了5000多個即食麵食評。近月Hans Lienesch公布了2025年全球最強的10大即食麵排行榜，入圍名單的即食麵更有來自台灣、日本、韓國等地區，至於今次有沒有香港的即食麵入圍呢?即刻睇賽果！



全球10大即食麵排名｜Top 10 : Ottogi 不倒翁「辣炒年糕泡麵」（韓國）

辣炒年糕拉麵（Rapokki）其實是韓國即食麵（ramyun）和辣炒年糕（tteokbokki）的組合，由粗條狀的年糕和香甜辛辣的醬汁製成。Hans Lienesch指這款麵是療癒系的美食，口味也是他嚐過最好的，激讚它醬汁濃郁、味道好，口感也很多元。

全球10大即食麵排名｜Top 9：Indomie「特色風味炒麵」（印尼）

Indomie是不少港人的童年回憶，Hans Lienesch指這款麵曾在美國市面上短暫出現過，在2011年更入選十大，其搭配的蔬菜非常合適，還有一小包可以慢慢品嚐的湯料包。小編認為，Indomie味道係好，但個醬汁包真心有改善空間囉......

全球10大即食麵排名｜Top 8 札幌一番「鹿兒島黑豬高湯味噌拉麵」（日本）

札幌一番味噌口味的「升級版」，更為高檔。Hans Lienesch指原本以為它是非油炸麵，但它仍是油炸麵，不過口感非常好。而真正亮點是在湯底，味噌味道不會過濃。

全球10大即食麵排名｜Top 7 Mamee Chef「巴東口味印尼炒麵」（馬來西亞）

Mamee Chef 品牌的即食長期在他的榜單上，咖哩叻沙（Curry Laksa）、咖哩隆冬（Curry Lontong）等等都是他的最愛，認為其優質麵條與傳統馬來炒麵（Mi Goreng）風味結合，並加入了羅勒香氣變得更「高檔」，也非常有異國風情。

全球10大即食麵排名｜Top 6 老媽拌麵「黃金鵝油炸醬麵」（台灣）

Hans Lienesch激讚老媽拌麵由擔擔麵，到扇貝雞肉與酒風味的盒裝湯麵都非常美味，而這款麵則是傳統的台灣麵寬版、乾麵Q彈有嚼勁，搭配上特製醬汁，味道讓他想起包子裡的內餡。

全球10大即食麵排名｜Top 5 MyKuali MyKuali檳城白咖哩麵（馬來西亞）

達人指他在2013 年首次嚐到 MyKuali 檳城白咖哩麵，品嚐後更徹底改變了他對即食麵的看法。麵條飽滿Q彈，湯頭濃郁豐厚，加上蝦膏和辣味，形容是「顛覆性」的體驗。

全球10大即食麵排名｜Top 4 Irvins x 日清「鹹蛋黃拌麵」（新加坡）

這是 Irvins 鹹蛋黃薯片與日清新加坡的聯名合作款的拌麵款式。Hans Lienesch指自己一直鍾情迷戀鹹蛋口味的食物，而這一款即食麵更令他發現新境界，細而扁的麵條＋濃郁鹹蛋黃風味，非常美味。

全球10大即食麵排名｜Top 3 阿舍食堂「流星拌麵紅油擔擔口味」（台灣）

來自台灣的阿舍乾麵，多年來一直製作乾麵。過去榜單也曾出現過牛肉牛筋麵，這次麵體呈現三叉形狀，達人覺得口感非常獨特和有嚼勁，酸辣醬汁也相當不俗，搭配芝麻醬更增添了味道層次。

全球10大即食麵排名｜Top 2 一風堂「Karaka辣拉麵」（日本）

相信不少香港人都食過，Hans Lienesch讚其湯底的辣味恰到好處，加入味噌肉燥更加風味無窮。

全球10大即食麵排名｜Top 1 百勝廚「全麥叻沙拉麵」（新加坡）

這個品牌的的咖哩拉麵（Curry LaMian）也曾入選榜單，而今次登上榜首的「全麥叻沙拉麵」，麵條不但厚實、有嚼勁，更似手工製作。湯底也相當美味，濃稠、鮮美、油潤、豐盛集於一身！