颱風樺加沙｜林超英警告一類窗戶方位最易爆玻璃！教1招應對險境

超強颱風「樺加沙」來勢洶洶，居家安全變成大家最緊張的事情，其中大家討論最熱烈的話題莫過於玻璃窗爆破問題。對此，前天文台台長林超英在社交媒體發文提醒廣大市民，指出風暴期間最脆弱的環節正是玻璃窗，特別是位於建築物角落的窗戶，風險尤其高，建議緊閉門窗及遠離該區域。



香港天文台前台長林超英在社交媒體發文提醒廣大市民颱風天要注意安全。（資料圖片）

玻璃爆破因內外壓力差 要特別留心屋角位置

玻璃爆破成因示意圖（林超英 Lam Chiu Ying@Facebook）

林超英在其個人fb表示，玻璃窗爆破主要因為室內室外巨大的壓力差。當強風斜吹向屋角時，會因流體動力學效應在屋角下游處產生極大的負壓，對玻璃窗形成向外的強大吸力。如果超過玻璃的耐壓極限，便會導致其爆裂，碎片四處飛濺。從網上很多片段可見大風時，屋內窗簾被吹出窗外，正是這種壓力差的有力佐證。

關好門窗 遠離高危窗戶

根據這項觀察，林超英指出颱風期間市民應特別留心家中屋角位置的玻璃窗，務必將相關房間的門窗緊閉並遠離該區域，以確保人身安全。只要做到這個簡單的預防措施就可以有效降低窗戶損壞的風險。

切勿擅自堵塞玻璃窗裂口

林超英建議切勿即時嘗試用任何物品封住門窗缺口。（林超英 Lam Chiu Ying@Facebook）

一旦家中窗戶不幸破裂，林超英建議切勿即時嘗試用任何物品封住缺口，因為強大的吸力隨時可能將人吸出窗外，造成墜樓意外。他講到過往也有類似案例發生，物質損失可以重新添置，但生命無法重來。窗戶破裂後，最安全的做法是立即撤離現場，待風勢平息後再作處理。

全屋玻璃破裂 尋找安全空間緊急避難

若不幸家中全屋玻璃都破裂，林超英建議市民可以前往高層大廈的升降機等候區暫避，因為這些區域通常沒有窗戶，是相對安全的臨時避難場所。市民可考慮前往該處暫避。但每個人的居所狀況各異，他更呼籲市民可以未雨綢繆，提早規劃個人化的防災應變方案，以應對颱風到來。