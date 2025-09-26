港人熱選最值得去深圳商場TOP 5　網民公認有1特點好重要

隨著港人「北上消費」熱潮持續，深圳商場的競爭都日益激烈，上半年已有福田 iN 城市廣場、南山 K11 ECOAST、羅湖益田假日廣場等新商場相繼開幕。面對眾多選擇，究竟邊間商場能成為港人北上消費的心頭好？近日，有香港網民於Facebook群組「深圳吃喝玩樂資訊關注組」提出討論，除了皇庭之外深圳還有咩商場值得去，網民紛紛推薦心目中的「必去」商場，在這些熱門名單中，除考慮地點優勢和交通便利性之外，還顯示有另一個關鍵要素是真正吸引港人前往消費。《開罐》綜合了網民意見，選出最多人推薦的深圳5大商場，大家不妨參考。



（深圳吃喝玩樂資訊關注組@Facebook）

Top 5 寶安大悅城

（荔枝逛吃記｜深圳＠小紅書）

大悅城是今年7月12日新開商場，離各大口岸都只需約30分鐘車程，而且處於地鐵站上蓋。與其他深圳商場不同的是，大悅城不是「倒模」般的品牌門店，有很多特色店、小眾店聚集。網民都稱讚「店鋪、餐廳和茶飲都較特別。由深圳灣去只係30分鐘」，適合厭倦了千篇一律的傳統購物中心，追求新鮮體驗和個性化消費的香港人。

Top 4 羅湖KK MALL

（商業芝士焗紅薯@小紅書）

從羅湖口岸過關後僅需數個地鐵站便可直達位於大劇院站的KK MALL，「行完可以搭樣樣巴士返三鄉」，有多種交通方式選擇，便利性極高。而且購物中心內容多元豐富，符合港人的消費喜好。無論是想快速血拼掃貨、還是純粹去深圳Chill下，都是一個好選擇，不過，也有網民提到「KK MaIl無論食嘢、買嘢啲服務員態度都好差」，未知是否個別例子。

Top 3 福田星河Coco Park

（商業檔案Lx@小紅書）

星河Coco Park位於福田區的核心地段，是香港人北上熱門的潮流指標商場，吃喝玩樂設施一應俱全，吸引大量港人專程來打卡消費。而且星河Coco Park交通便捷性高，是福田商圈的中心樞紐，連接皇庭廣場、福田站等。除了優越的位置外，「冷氣夠，多餐廳選擇」也被港人視為推薦 Coco Park的關鍵因素，另其成為香港人週末快閃深圳、享受假期的首選商場之一。

Top 2 羅湖金光華廣場

（路易斯奧斯卡@小紅書）

鄰近羅湖口岸的金光華廣場是港人愛去的商場之一，網民對該商場讚不絕口，有指「金光華廣場多野食，個場唔太大好行D冇咁攰，冷氣都夠」，「好耐冇去皇庭，好鬼熱，要去超市，就去金光華永輝，種類多又冷氣夠」。因金光華廣場地理位置極具優勢，交通往來便捷。加上近年商場經過翻新後，引進大量人氣美食餐廳，進一步提升了香港人來消費的吸引力。

Top 1 福田皇庭廣場

（按到我的紐＠小紅書）

位於福田區核心的地標級商業項目皇庭廣場，憑藉便捷的地理位置與多元化的消費體驗，成為港人北上消費的熱門之選。皇庭廣場內部匯聚了豐富的餐飲及娛樂選項，商場底層還有大型超市盒馬鮮生，是許多港人熱衷去掃貨的站點。但網民對於皇庭廣場的評價褒貶不一，其中很多人認為皇庭廣場冷氣不夠猛是最大缺點，「皇庭根本就是垃圾場！無冷氣」，「皇庭廣場冇冷氣真係好難頂」，又指它只有交通便利一個優點，都有網民指出「皇庭最唔值得去，人太多」，「皇庭廣場唔係什麼值得去，只係方便」，「應該話：除咗皇庭，個個都值得去行下」，不值得被香港人吹奏。

由此可見，網民雖各持看法，但從推薦名單中可以看出港人最看重的是除出行便利性還會考慮場地冷氣是否足夠強勁這一關鍵因素。同時都有網民提出「行商場最傻仔」，「其實城中村先至係最好行，好多人都會嫌天氣熱，鍾意搵有冷氣地方」，表示深圳的城中村也值得一去，例如崗廈村，沙尾村，向西村都很出名，有好多不錯的小店可以發掘，還有人表示「地方咁大逐個站落車慢慢摸索一定有驚喜」，相信可以為港人提供不一樣的消費選擇。