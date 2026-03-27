什麼時候發現自己已長大？網民熱議3大瞬間:無糖去冰、買嘢唔分期

隨著年紀增長，有些習慣會不知不覺改變，而意識到「自己真的長大了」。新光三越小編近期在網路上分享3個「長大瞬間」的實例。貼文一出後，引起廣大網友熱議。



新光三越小編在社群平台「Threads」表示：「什麼時候發現自己長大了？」更列舉3種狀況：第一，買紅茶時會說「無糖去冰」；第二，買健康餐時會說「飯少」；第三，周年慶購物時會說「不分期」。

貼文一出後，不少網友都表示：

「以前討厭無糖綠茶，現在天天無糖綠茶」

「應該是發現要開始自己申報所得稅的時候吧」

「拿到第一份工作的薪水時」

「對金錢一進一出有了明顯的糾結」

「吃飯都要來份燙青菜的時候」

「說『現在的小孩齁』」

「熬夜開始會累了，關節會發出聲音了」

「腰痛必須去按摩的時候」



此外，也有部分網友回應：

「最後一點不行啦，分期是為了買更多」

「3做不到是不是代表我還年輕」

「沒有第三個選項」

「4. 刷爸爸的卡，不分期」

「4. 喜歡的衣服包色處理」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】