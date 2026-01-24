誰是α世代？遇事先問AI、不按讚重隱私　揭秘千億商機新霸主

α世代、Alpha世代，他們是現在，比父母更快懂演算法、比品牌更懂真實，他們的沉默、選擇與「不按讚」都將重寫全球市場規則，傳統行銷再不改便慘遭淘汰。



小學生的世界或許與我們（成年人）熟悉的成長模式不太一樣。大多數的阿法世代（又稱Alpha世代，α世代）10歲前的人格形成時期，經歷過新冠疫情，居家自習、遠距上課等等因素，使用數位裝置幾乎已是日常。

遇到問題，第一時間不會詢問爸媽或老師，而是先問AI，讓AI做決定；追劇不必開電視、買遊戲前先查評價，不怕被劇透，確認內容從頭到尾都有趣，才肯出手。

Alpha世代是什麼？

Alpha世代泛指於2010年至2024年間出生，第一批AI世代，具備以下特質：

1. 高度數位化：AI數位原生，能輕易駕馭各種數位裝置

2. AI共生：習慣將AI視為重要的資訊來源與解決工具

3. 虛實整合：視虛擬世界為生活一部分，虛實邊界模糊

4. 效率導向：重視時間效率（TP值）勝過性價比（CP值）

5. 快速解答：傾向於快速找到最符合需求的答案

6. 創造力：具備內容創作者特質，擅長透過數位平台表達

7. 內容生產：擅長透過數位平台表達自我觀點

8. 高度適應性：經歷快速變化世界，展現非凡的適應能力

9. 文化彈性：能輕鬆接受不同觀點和文化

10. 社會敏感度：比過往世代更早接觸並關注社會議題（如人權、永續）

11. 人際連結：追求真實的人際共鳴和問題解決

12. 消費影響力：他們的意見對父母的消費決策有巨大影響



Alpha世代與重視社群互動與即時性的Z世代不同，他們更偏好沉浸式數位經驗，也早成為家中品牌影響力的重要一環。

《日經商業》雜誌（Nikkei Business）曾分析，能否獲得Alpha世代的心，成為左右企業中長期成長的關鍵，Alpha世代爭奪戰已然開始。比如，日本企業Panasonic在2025年大阪世博會打造一座特別的展館「NOMO之國」，主打「無界」（No More Boundaries, NOMO）概念，聚焦孩童視角，提出科技與自然、人類與生活共融的新型態未來提案。

現階段，企業行銷在設定「年輕人」對象時，通常指的是Z世代，但Panasonic開始瞄準15歲以下的阿法世代，協作團隊認為「透過實體活動中的對話與工作坊，挖掘孩子們的想法，讓孩子們的想像改變世界」的理念，誕生了「NOMO之國」。也因為經過徵詢小朋友的想法，運用最新科技與沉浸式互動設計，帶領觀展者一腳踏入未來世界的日常想像，非常適合親子同樂，廣受好評。

X到Beta 世代一次懂

X世代：1965～1980年出生者

Y世代：1981～1996年出生者（又稱千禧世代Millennials）

Z世代：1997～2009年出生者

α世代：2010～2024年出生者（又譯Alpha世代、阿法世代）

β世代：2025～2039年出生者（又譯Beta世代、貝塔世代）



買什麼不是爸媽說了算？Alpha世代成為家庭消費關鍵推手

台灣將邁入超高齡化社會，再加上少子化的多代共融的社會，Alpha世代正站在這個變革的前端。根據《α世代，這群小朋友決定我們的未來》一書指出，Alpha世代出生人數跟X世代相比，只剩三分之一，這是消費人口的重大改變，日本作者小々馬 敦認為「α這個字母代表未知」、「人口負成長未必是壞事」，理解他們，就能理解下一個社會。

而美國最新的DKC報告也指出，他們不只是未來顧客，甚至是當前的家庭意見領袖，97%的父母從孩子那裡認識新品牌；並掌握著1,010億美元的直接消費力，影響42%的家庭支出。

中國文化大學廣告學系教授鈕則勳舉例分享，孩子的興趣的確可能會成為父母接觸新品牌的起點，例如當孩子熱衷打籃球，家長也容易因此認識運動明星的聯名商品，進而影響整個家庭的消費選擇。

日本甚至已開始研究Alpha世代的LTV（顧客終身價值，Lifetime Value），也就是指一個顧客在與企業的互動關係期間，能為企業帶來的總收益。鈕則勳教授指出，雖然目前Alpha世代年紀尚小、消費力有限，金錢主導權在父母身上，消費多偏向低單價產品，如手搖飲料、速食餐廳或動漫周邊等，但品牌若能透過促銷活動等方式，提高Alpha世代購買頻率與品牌忠誠度，將有機會提升其顧客終身價值。

傳統行銷淘汰？鈕則勳：千人千面精準行銷

《α世代，這群小朋友決定我們的未來》指出，Alpha世代的社群帳號較少，發布內容更為謹慎，比起Z世代和X世代習慣向所有好友分享生活，Alpha世代的年輕人，更傾向於只跟3到5個真正親近的人分享。那未來社群行銷還打得進Alpha世代嗎？作者小々馬敦調查訪問後歸納：

● 從粉絲經濟到共鳴經濟：追星已成為主流，即使金錢無法負擔，也會投資時間和勞力，來支持偶像或職業隊伍（像是應援）



● 舊有的行銷逐漸失去合理性，討厭拐彎抹角的廣告，買自己慣用且信賴的經典款，購物就是一場令人心動的體驗



● 我們不一樣，我們都很棒



鈕則勳教授表示，Alpha世代一出生就沉浸於網路環境中，手機幾乎不離身，平時還是會接觸社群媒體，像是LINE、IG與短影音，因此掌握數位行銷，還是能有效打中Alpha世代。他強調，內容為王，無趣的內容即便做成短影音也會被快速略過。

此外，鈕則勳教授表示，行銷方式已進入「千人千面」時代，透過數位行銷工具能針對不同受眾發送精準訊息，達到精準行銷的效果。他進一步分析，若品牌的目標族群（TA）是Alpha世代，就必須因應他們的使用習慣與偏好，規劃具備AI互動性與高效率資訊傳遞的行銷內容。

網路的千人千面邏輯

每個人在網路上接觸到的廣告都不一樣，它是一個精準行銷的概念



