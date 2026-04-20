26歲日本酒店小姐自己買單花百萬整容　除臉和胸「私密處都動刀」

日本一名26歲酒店小姐Rena在實境秀節目《愛的鬣狗》證實，自己的整形總花費達2000萬日圓（約102萬港元），甚至還自爆除了臉部和胸部之外，連私密處都動過刀。



不過她也強調，整形全部都是靠自己在酒店的收入，完全沒有依賴任何男性的資助。

26歲日本酒店小姐Rena自爆花費2000萬日圓（約102萬港元）整容，除了臉部和胸部之外，連私密處都動過刀。（IG@renatan.1009）

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Rena在節目中被問到整形資金來源時毫不遲疑地表示，她從未向男性伸手要錢，

我會徵詢對方意見說「我想做這個部位，你覺得如何？」但從來不會討論金錢。

而這番言論也讓原本抱持「整形美女都靠男人買單」偏見的來賓，打破對整形美女的刻板印象。

在被問到「如果交往中想再整形，會希望男方出錢嗎？」Rena也斬釘截鐵地回答，「不會！我會自己出。」Rena強調，自己至今已花費2000萬日圓整形，但全部費用都是自己從工作中一點一滴存下來的，完全沒有依賴任何男性資助。

Rena透露，除了臉部和胸部之外，其實連私密處都動過刀。當來賓好奇追問細節時，她害羞解釋道，

在外觀和功能性方面都做了調整。

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