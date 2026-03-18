水星逆行2026時間表　溝通有誤會、情緒波動大　用4招解衰運

為什麼很多人一遇到不順就說「最近在水逆」？水逆真的會影響生活嗎？整理常見水逆迷思，也說明為什麼水逆結束後，相關狀況仍可能持續一到兩週。



2026年第一波水星逆行自2月26日開始，不少社群貼文與星座討論也隨之增加。從交通延誤、3C故障到人際誤會，許多生活中的小意外常被認為跟水逆相關。究竟2026年水逆時間是什麼時候？水逆真的會影響生活嗎？還是只是大家習慣把不順歸因於水逆？

2026年水逆3段時間表和4個預防方式，解決衰運（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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2026水逆時間表

2026年共有三次水星逆行，每次約持續三週左右：

第一次水逆

2026年2月26日至3月20日，發生在雙魚座

第二次水逆

2026年6月29日至7月24日，發生在巨蟹座

第三次水逆

2026年10月24日至11月13日，發生在天蠍座

水星逆行期間，許多占星專家會提醒特別留意溝通、人際關係與資訊傳遞相關的事情。

水逆是什麼？為何每次都引發討論

所謂「水逆」，指的是水星逆行（Mercury Retrograde）。從天文觀測角度來看，這其實是一種視覺現象。由於地球與水星在不同軌道上運行，當兩者相對位置改變時，從地球觀察水星的運動軌跡會出現看似「倒退」的情況。

在占星學的解讀中，水星象徵溝通、資訊、交通與思考，因此水逆常被認為可能與溝通誤會、行程變動或電子設備問題等情況有關。也因此每當水逆開始，社群平台上就會出現大量討論，許多人也會把生活中的小插曲與水逆聯想在一起。

水逆結束是不是就沒事了？

水逆結束後仍可能存在一段「陰影期」，一般認為水逆結束後約一至兩週內，相關狀況仍可能延續，因此有些人會建議在這段時間內，重要決策或行程安排仍可以稍微放慢節奏，多留意細節。

水逆真的有這麼可怕嗎？常見迷思一次看

每當水逆開始，社群平台上總會出現「最近真的很水逆」的貼文。因此在不少討論中，「水逆」也逐漸成為形容近期運勢不順的一種說法。不過也有人好奇，水逆真的會影響生活嗎？

其實水逆更多是一種提醒，讓人留意溝通與細節，而不是一定會帶來壞運氣。例如工作出錯、行程延誤或和伴侶吵架，很多時候其實只是生活中的巧合，但因為正好遇到水逆期間，才被特別放大討論。

水逆聲量破4千筆！網友最常說水逆會發生這些事

水逆是否真的影響生活，也成為網路討論的熱門話題。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察發現，近一個月「水逆」相關討論聲量達4,192筆，其中在2月26日水逆開始當天，單日討論更衝上781筆。

「水逆」近一個月網路熱門關鍵字（網路溫度計DailyView授權使用）

討論內容除了星座專家提醒各星座需要注意的事情外，也有不少網友分享自己最近遇到的「狀況」。從關鍵字分布可以看到，除了「星象」、「水星」、「金星」等占星相關詞彙外，圖中藍色字詞多與網友日常生活狀況有關，例如「3C（手機、電腦或網路）故障」、「人際」、「情緒」、「衝動」、「溝通障礙」等，也顯示不少討論圍繞在人際互動與情緒變化。

綜合社群討論內容，不少網友認為水逆期間容易遇到以下情況：

・3C設備故障

手機、電腦或網路突然出現問題，是網友最常提到的水逆狀況之一。

・溝通誤會增加

工作或感情中的訊息誤解，也常被認為與水逆有關。

・人際關係緊張

部分討論提到與同事、朋友或伴侶更容易出現摩擦。

・情緒波動變多

有些人覺得水逆期間情緒起伏較大，容易衝動做決定。

水逆怎麼辦？安定心神的方式

無論是否相信占星說法，水逆其實也可以被視為提醒自己放慢節奏的時刻。若擔心水逆帶來影響，不妨試試以下幾個方式：

水逆預防方式

1. 重要訊息多確認：避免因為溝通不清而造成誤會。

2. 行程安排預留彈性：交通與時間安排多留餘裕。

3. 資料記得備份：3C設備與工作資料定期備份。

4. 放慢生活節奏：減少衝動決策，給自己更多思考空間。

與其過度擔心水逆，不如把它當作提醒自己整理生活、重新調整步調的一段時間，也希望大家在水逆期間都能順利度過。

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」



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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2026年2月7日至2026年3月8日

資料來源：大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》

研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『水逆』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物



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