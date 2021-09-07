每年年尾都是炒人高峰，踏入9月，有意炒人的話，上司都是時候要準備了，對公司來說，最好的情況當然是員工自己遞信辭職，可以賠少一個月糧。作為員工，又有哪些Signal可以得知被炒，令大家做好心理準備呢？



如果有一日，你的工作突然繁重，你以為是上司開始器重你，其實可能是炒人的前奏。近日有連登網民開po，指由朋友身上經歷總結了幾個被炒前的先兆，引來其他網民分享，而工作量突然增加，原來亦是其中之一。

當工作突然繁重，你有可能進入了上司的炒人名單了。

網民列出了幾個常見的現象，例如叫你寫menu，將日常要做的事羅列出來，不是上司要查你，或者看你有沒有偷懶，而是要讓他人接手時，有方向和程序可跟。另一方面，除了投閒置散之外，原來工作量大增，也是被炒先兆，到底是為什麼呢？

👇👇👇按圖看12個被炒先兆👇👇👇

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綜合一眾網民的意見，大部分公司裁員前都會洩露風聲，如果你發現近排上司態度180度轉變，不敢正視你，對你突然相當客氣，以及對你的工作零要求，可能他交你名上人事部的機會率大增．但也有人指出，如果真的要炒你，更大機會是無聲無息，直到你不能login電腦，才把信放到你面前。作為職場生涯中的必經階段，希望大家經歷得愈少愈好...

同場加映：港男日本打工5年親身體驗職場潛規則 收工一定去飲酒、經常OT嗎

日本雖然生活環節舒適，不過職場文化卻似乎有諸多潛規側，令不少人卻步。有在日本工作5年的的網民，在連登討論區發文，指不少人對日本職場有誤解。連登網民「べ」發文，指經常有網民表示，日本職場文化壓力大，「唔啱人做，旅行就啱，長住不了。」不過根據他自己在日本IT企業工作了5年的經驗，認為以上的說法有點以偏蓋全。

👇👇👇按圖看10個日本職場誤解👇👇👇

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