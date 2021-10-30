日本不時都會有不同的大胃王引起網絡話題，亦有非常多大胃王成為網絡紅人活躍中。日本節目《ウワサのお客さま》早前就在節目中無意發現一位超級大美女，不但在節目內展示自己食量驚人，同時也非常擅長做料理！而這位大胃美女廚神的兩個真實職業卻令人大感意外！



（節目截圖）

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日本節目《ウワサのお客さま》專門走遍全日本訪問不同店家的店員，店內有沒有一些傳說級的奇怪常客。節目組在無意間發現了一位在超級市場暴買暴食的超級大胃美女廚神！

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大胃王既是美女，廚藝又好，真的太神了！好羨慕七海可以吃這樣多仍然保持這麼好的身材呢！有機會真想試試她做的便當！

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同場加映︰日本中華美人妝大流行 43色「麻雀眼影」爆紅邊打牌邊化妝！

日本女生向來懂打扮，多年來也領導亞洲女生化妝潮流。近年來，日本女生之間興起成熟性感的御姐中華風妝容和打扮！因此不少化妝品都以中華風作為賣點，而最近在日本爆紅的，就是「麻雀眼影」了！到底它的賣點是甚麼呢？

IG @naito_haruka

最近在社交平台上有不少日本女孩子紛紛拿著一個個麻雀「打卡」拍照，沒想到她們並不是在打麻雀而是在化妝呢！化妝品牌「和粧」最近在日本網上推出「麻雀眼影」，外形小巧可愛，又可以輕易讓日本女孩子們化出大流行的中華風妝容，一推出便收穫了不少日本女孩子的芳心了！

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