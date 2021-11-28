畢業生返工、轉工好緊張？入職第一日10件事　記得同同事食Lunch

第一份工作對剛剛畢業正準備進入職場的畢業生來說，或許會感到不安或者焦慮，尤其是剛上班的第一個星期，你會面對很多未知的挑戰。畢竟毫無工作經驗的你開始進入職場，你可能會經歷各種各樣的情緒，從前一分鐘的緊張和自我懷疑到下一分鐘的興奮和自信。這種情緒混合是完全正常的。我們都知道開始第一份工作可能會非常傷腦筋，因為你不知道什麼該做什麼不該做。



為了讓你第一天就能在上司與同事面前留下好印象，提供10個你該注意的事項。

1. 做好準備

這是你的第一份工作，必須確保處於良好的狀態，因此必須對你的崗位有基本的認識。這一點很重要，沒有做好準備的人很容易感到壓力，一旦緊張起來容易出錯，可能給人留下不好的第一印象。

▼▼▼按圖瞭解入職第一天該做的10件事▼▼▼

+ 16

2. 着裝要求

所謂人靠衣裝，一些性感暴露的衣服就留在與男友約會時穿，在工作的場合穿上端莊的服裝可以給人留下良好的第一印象，而且它還能判斷出可信度和受歡迎程度。

3. 早到

為了避免上班第一天就遲到，你必須提早出門，因為你不知在上班途中會發生什麼事，比如堵車、乘搭的巴士遲到。還有事先規劃路線，以確保有足夠的時間到達新公司。

4. 別拒絕同事的午餐邀請

第一天與同事一起吃午餐，除了可以了解你的同事，甚至還能從他們的談話中得知有關公司的操作、工作形式等的諮詢師，這可以更快了解及融入工作環境。

相關文章︰由見工到返工都有跡可尋！認清14個伏工特徵救你一命 即日請最伏

+ 11

5. 手機靜音

工作時，把手機轉成靜音模式。每次電話響起，同事都不會突如其來的鈴聲打擾到。若擔心家人聯絡你，可以設置成震動並將它放入口袋中。

6. 不要過度使用手機

第一天上班就過度使用手機，會影響你的表現。將它放進口袋或者辦公桌抽屜裏，不過偶爾檢查一下是沒問題的。

7. 做記錄

在新環境的兩三個星期內，你會被很多新資訊給淹沒。為了快速熟悉工作流程把它記錄下來是最好不過的事，一來你可以隨時隨地回顧，二來不必一直向同事提問。

相關文章︰擦鞋係基本！無料都升到職同事7大特徵 網民:只服真正有能力嘅人

+ 4

8. 別害怕尋求幫助

或許第一天上班，可能害怕給你的同事或老闆增加負擔。其實只要確保認真工作，你的同事不會忽略你的求助。

9. 表現積極態度

為了讓你的上司知道你對工作的認真，可以表明你願意與其他團隊成員合作並對項目表現出興趣等，儘量塑造出積極樂觀的態度，很快的將有機會承擔新項目。

10. 先別裝飾你的位子

擁有自己的座位的心情肯定很興奮，或許你已經在為它設計成心目中想要的樣子。切記，新鮮人一定要給人一種印象就是認真工作，先在一個月內儘快熟悉新工作，過後再慢慢將你的座位風格一點一點地顯現出來。

最重要的事情就是在第一天就給人留下好印象。 不要害怕花時間熟悉公司、你的工作角色和任務，有問題一定要提問以減少以後發生的任何更大的錯誤。

相關文章︰HR斥應徵者無帶證書正本是高分低能 專家解釋必帶原因和理想做法

+ 3

【本文獲「Goody25」授權轉載。】