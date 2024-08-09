究竟瘦人與肥人有什麽分別？電視節目《世界一受けたい授業》請來淺原哲子醫生，介紹11個影響肥瘦的日常生活習慣。除了食量多少，其實還有很多小習慣與身型有關。一起來看看如何透過簡單的改變，更好管理自己的身體吧！



《世界一受けたい授業》節目截圖

淺原哲子醫生在節目《世界一受けたい授業》中分享了11個會影響肥瘦的生活習慣。當中會導致肥胖的習慣有4個，令你變瘦的生活習慣有7個。到底有甚麽呢？

👇👇👇即睇11個左右身型的生活習慣👇👇👇

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致肥：

1．開燈睡覺

2019年美國國立衛生研究所進行了長達5年的研究，將4萬4千位女性分成開燈開電視、微量燈光、全黑三組。研究結果指出睡覺時有燈光的兩組，胖了超過5公斤的人數比完全沒有開燈的一組多17%。開燈睡覺會令大腦誤會有危險，從而命令身體儲存能量、致肥。反之，起床後打開窗簾，沐浴在陽光之下則有助削減體内囤積的脂肪。

2．翹腳

翹腳會令盤骨附近肌肉衰退，導致便秘和肥胖。同樣坐姿不正確會因重力令身體肥胖，而保持正確坐姿有輕微肌肉訓練的作用。

3．房間混亂

混亂的環境會令人精神緊張，清潔後的清新環境才會成爲減肥的推動力。加上，做各種家務加起來的運動量可能比跑步更多。同時可以邊做家務邊做小運動，令血液流通，提升減肥效果。

4．用大碟裝食物

從大碟直接進食很容易因不想浪費、要全部吃完的想法影響而吃太多。將食物分在較小的容器裏可以令食物比看起來多，即使實際的量減少了，也可以得到滿足感。

變瘦：

1.照全身鏡

照全身鏡能清楚看到自己的身型，容易看到減肥成果，從而增加動力。

2.食評

邊吃邊做食評可以令進食速度下降，刺激飽腹中樞，令你可以進食少量食物也有飽肚感。同樣，每吃一口就放下筷子可以增加嘴爵次數，讓身體更快有滿足感。

3.食飽去超級市場、散步

吃飽後的30分鐘至1小時之間身體血糖值會提升，出門散步可以消費糖分，減少脂肪積聚。另外，飯後到超市買餸可以因飽肚感減少買不必要物資的機會。

4.用高湯

舌頭經常積聚食物殘渣和細菌，阻隔味蕾，令食量增加、口味越來越重。飲用昆布高湯可以清掃味蕾，令腦部感到滿足，壓制食欲。

5.吃喜歡的食物

減肥時不能吃自己喜歡的東西容易令人感到氣餒，所以應該透過更換料理食材保持動力。例如將漢堡扒的部分材料換成豆腐，雖然更健康也依然可以享受自己喜歡的食物。

6.吃太飽後一日一樣吃3餐

吃太飽後的一天需要照樣一日三餐，只是將量減少。因爲如果進食時間隔得太久就會令身體誤會營養不足，而將糖分更長時間保存在體内。

7.多喝水

減肥的時候很容易因爲肚餓而半夜起床。這時候喝一杯水就可以令自己冷靜，飢餓感也會降低。在進食前先喝兩倍水有助飽足感，日常多喝水也有助身體代謝。

《世界一受けたい授業》節目截圖

除了以上11種習慣以外，還有不少簡單變化有助管理身型，例如進食後立刻刷牙就可以減少再吃零食、甜品的幾率等等。希望可以成爲大家的參考吧!