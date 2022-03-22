【疫苗接種/疫苗通行證/康復患者】政府昨日（21日）在官方Facebook專頁，對康復者的疫苗通行證措施作出更新，當中特別針對「免針紙」作出指引，只要有5份指定文件中其中一份，就可以豁免疫苗通行證。對於康復者何時打針，以及打針的寬限期亦有所調整。



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香港疫情持續，至共今過百萬人染疫，在疫苗通行證下，未打針就不能進入食肆、商場等場所，康復者由於有一段時間內不適合打針，因此行動無辜受限。政府近日終於更新指引，解釋相關安排，只要準備以下五份文件中其中一份，就可以豁免疫苗通行證。食物及衞生局局長陳肇始，曾於16日的記者上表示會寬鬆處理，紙本都接受。

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當局亦預計於5月推出康復紀錄二維碼，屆時康復者可將康復紀錄，加入「安心出行」中的疫苗接種紀錄，可替代上述證明文件。

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另一方面，政府於昨日（21）更新康復者接種寬限期要求，由原本的9個月減至 6個月，意味著康復者的疫苗通行症會提早失效，如果要出入食肆、商場等場所，就更加要留以下「三大死線」。

2月24日至4月29日

在這段時間內，新冠康復者如果出院／康復（以時間較後者為準）後未滿6個月，不需要打第一針，疫苗通行證亦獲得豁免：如果在這段時間內出院／康復後已滿6個月，就要打第一針方可使用疫苗通行證，出入食肆、商場等場所。

4月30日之後

4月30日之後，新冠康復者如果出院／康復後未滿6個月，不需要打第一針，疫苗通行證亦獲得豁免：如果出院／康復後已滿6個月，就要在6個月內打第一針，方可使用疫苗通行證；如果已經接種了第一針，就要在第一針之後6個月內打第二針。

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但上述安排並不適用於曾受2019冠狀病毒病感染之安老院舍院友。從未接種任何疫苗的安老院舍院友可在康復後四星期接種第一劑疫苗，並於接種第一劑後90日後接種第二劑疫苗。先前曾接種過一劑疫苗的院友可在康復後90日接種第二劑疫苗。康復者幾時打第三針？



根據政府3月7日更新的接種疫苗指引，建議康復者在出院90日後，方可接種第一劑復必泰疫苗，或出院180日後接種第一劑科興疫苗。根據政府網頁最新的資料，一般而言，現時並未建議康復者接種第三劑疫苗，如康復者有個別需要接種第三劑疫苗並取得相關醫生證明信（當中包括建議接種的醫學原因及建議的接種時間），他們可前往疫苗接種地點，在場的醫護人員會按個別情況安排接種第三劑疫苗。



（一切資料以官方發布最新資訊為準。）👉女友啪啪啪後發現確診 男友求WFH被拒 上司：做愛唔算密切接觸

同場加映：康復者疫苗時間表整合 科興復必泰唔同計法、一類人要打第三針

政府將康復者分成兩大類，分別為一般市民及免疫力較弱市民，當中又按不同年齡，包括3-4歲、5-11歲、12-17歲、18歲或以上，以及安老院舍院友，定出不同的接種時間要求。同時感染前打了一針或兩針科興、復必泰疫苗都有不同計法。👈即睇康復者幾時要打針👈

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